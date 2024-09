Presupuesto 2025: un asesor de Javier Milei aseguró que, “se va a presentar un presupuesto con equilibrio fiscal”

El día domingo el Presidente Javier Milei presentará el presupuesto 2025 por cadena nacional y las expectativas son muy variadas, se espera desde la segunda parte del plan económico hasta alguna certeza en cuanto al mercado cambiario. Ante este panorama, este medio se puso en contacto con el asesor presidencial, Ramiro Castiñeira.

“Se va a presentar un presupuesto con equilibrio fiscal y no es menor ese punto porque Argentina, en más de un siglo de historia, no tuvo nunca equilibrio fiscal y las pocas veces que mostró equilibrio fiscal fue por no pagar la deuda”, comentó Ramiro Castiñeira. “El año pasado, Argentina terminó con un déficit de 15 puntos del PBI, equivalente a USD 90.000 millones, que este 2024 se logró llevar nuevamente a cero”.

El Gobierno buscará que Argentina no tenga déficit fiscal para 2025

Posteriormente, Castiñeira planteó: “Se hizo un ajuste por USD 90.000 millones anuales y lo que se busca para el 2025 es defender este número, es decir, Argentina no va a tener déficit fiscal en el 2025 para no tener la necesidad de emitir moneda ni necesidad de emitir deuda”.

La deuda de Argentina creció USD 350.000 millones por financiar el “Estado presente”

“Hay que distinguir lo que es el refinanciamiento de vencimientos, es decir, a medida que pasa el año caen vencimientos y, en consecuencia, se toma deuda para pagar esa deuda y, el otro punto, que es lo que no se va a hacer, es salir a tomar nueva deuda”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Durante las últimas 2 décadas, Argentina aumentó la deuda pública en USD 350.000 millones para financiar el supuesto Estado presente”.

Por otro lado, el asesor presidencial señaló: “La unificación cambiaria va a venir de manera endógena, es decir que el propio sector privado va a decir cuándo va a ser ese momento”. A su vez, remarcó que, “durante 2024 se cerraron los grifos de emisión monetaria pero quedó un charco de liquidez en la economía, por lo que se está pasando un trapo de piso a ese charco de liquidez para que cuando se abra el mercado cambiario, nadie tenga una patinada”.

“Argentina está recuperando el sistema de precios, por lo tanto, estamos en una transición donde, a mayor velocidad, los precios empiezan a ser libres”, expresó Castiñeira. “Dado que hay tanta liquidez en el mercado cambiario, no se pudo liberar todavía el tipo de cambio, pero a este ritmo, la liquidez empieza a achicarse fuerte porque reactiva el nivel de actividad y el crédito absorbe toda la liquidez excedente en la economía”, finalizó.