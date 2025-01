Producción de leche: estiman que este año crecerá un 5,7%

Las perspectivas para el sector lácteo en 2025 son positivas. Se prevé un crecimiento cercano al 6% en la producción de leche para este año que recién comienza.

Cómo estuvo el consumo interno durante el año pasado

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Pablo Villano, presidente de Apymel, la asociación que agrupa a las pymes del sector lácteo, quien expresó que el consumo interno, que representa entre el 70% y el 80% de la demanda del sector, estuvo bastante deprimido en 2024.

Según el entrevistado, aunque las exportaciones lograron compensar en parte esta caída, es fundamental reactivar el mercado interno, ya que, aunque las exportaciones han mostrado buen dinamismo, la capacidad de pago de estos mercados es considerablemente más baja que la del mercado interno.

Cuál es el precio promedio y cómo se ven las últimas proyecciones

Con respecto al precio promedio en el mercado interno, Villano comentó que está en 1.400 pesos, mientras que en las exportaciones ronda los 650 pesos. “Esto resalta la necesidad de trabajar en la mejora de los costos, especialmente si no se modifica el tipo de cambio”, continuó.

Por otra parte, el entrevistado mencionó que, según las últimas proyecciones, se espera una devaluación mensual del dólar oficial del 1%, lo que podría “afectar significativamente la situación en los próximos meses”. Y destacó: “Para mejorar la competitividad internacional, es importante mejorar la eficiencia y productividad, y para ello, debemos reducir costos”.

Qué sucede con los salarios y los tributos

En ese sentido, Villano explicó que los dos factores de mayor peso en los costos son los salarios y los tributos y aclaró que, “desde la asociación hemos planteado que es necesario revisar el IVA, que actualmente es del 21% sobre los litros de leche”. Y continuó: “Reducir el IVA sobre los lácteos podría generar una mejora significativa en la competitividad del sector”.

En cuanto al consumo, el entrevistado contó que aunque hubo una recuperación en el segundo semestre de 2024, no se alcanzaron los 175 litros per cápita por año, lo cual sigue estando por debajo de los 190 a 200 litros que hemos registrado en años anteriores. Y cerró: “En épocas de máximo consumo, llegamos a los 220 litros per cápita, por eso es fundamental trabajar para acercarnos a los 200 litros por habitante anualmente”.