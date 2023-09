Quienes cobraban la PUAM podrán pasar a tener un ingreso jubilatorio

Salió una nueva medida que beneficiará a todos los jubilados que cobren la PUAM. Se trata de la posibilidad de convertir ese monto en un ingreso jubilatorio, y dependiendo los años de aportes, no necesariamente será la mínima. Con el fin de ampliar este panorama, este canal hizo partícipe a la abogada especializada en jubilaciones, Florencia Markarian.

“La PUAM es una prestación que se daba a aquellas personas que tenían más de 65 años y que no podían acceder a la jubilación porque no cumplían con los años de aportes”, comentó Florencia Markarian. “La PUAM no genera el derecho a pensión, más allá de que implique un 80% de la jubilación mínima. Al convertirlo en una jubilación, se le van a tener en cuenta los aportes que tuvieron y esto genera derecho a pensión”, agregó.

Al pasar de una PUAM a una jubilación, se tienen en cuenta los años de aporte que haya

Posteriormente, Markarian manifestó que, “lo bueno de cambiar la PUAM por una jubilación, es que además de empezar a cobrar el 100% de una jubilación no necesariamente es la mínima”. En relación a este tema, explicó: “Para pasarse a la jubilación, los años de aportes se tienen en cuenta, hacen a que sea mejor el haber y si le faltan para llegar a los 30 años de aportes, lo pueden completar por moratoria”.

Quienes cambien la PUAM por la jubilación podrán seguir trabajando

“Otra de las novedades que trae la transformación de la PUAM a jubilación es que van a poder seguir trabajando”, señaló la abogada. “Conocemos muchas personas que están cobrando una jubilación o pensión y necesitan seguir trabajando porque a veces no alcanza con los haberes medios que no llegan a cubrir las necesidades básicas”, completó.

Cerca de 280.000 personas cobraban la PUAM

Según la entrevistada, “alrededor de 280.000 personas cobraban las PUAM”. A su vez, aclaró que, “son personas que quizá tenían la edad para jubilarse pero no tenían los aportes y no podían regularizar la deuda que tenían con las moratorias que existían. Con esta nueva moratoria, tienen la posibilidad de acceder a la jubilación y de regularizar los aportes que les falten”.

Para finalizar, Markarian informó que, “al fallecer la persona que tenía la jubilación, quienes pasan a cobrar la pensión son el cónyuge y los hijos menores de edad”. En otra instancia, remarcó: “Hay caso de hijos que tienen discapacidad y que estuvieron a cargo de los padres, en ese caso, también lo van a percibir, independientemente de la edad que tengan”.