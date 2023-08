Responsabilidad financiera: por qué la deuda externa no se metió en la campaña

Comúnmente, se escucha hablar sobre la deuda que mantiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, no se tiene en consideración el dinero que el país le debe a los acreedores privados. Con el fin de ampliar este panorama, nos comunicamos con el miembro de Latam Advisors, Sebastian Maril.

“Los argentinos estamos acostumbrados a escuchar noticias sobre la deuda financiera, la cual hemos refinanciado, reestructurado y defaulteado”, comentó Sebastian Maril. “Pero está la otra deuda, la deuda que dejan los gobiernos argentinos cada vez que cometen errores al no cumplir los contratos de defaultear deudas o expropiar empresas privatizadas anteriormente”, agregó.

Con la cantidad de pagos invertidos que hizo Argentina, hoy tendría una totalidad que le serviría bastante

Según Maril, desde el año 2000, “Argentina ha pagado 16.500 millones de dólares por sentencias firmes no apelables emitidas por cortes internacionales”. Luego, destacó los casos de Holdout, donde se pagó 10.000 millones de dólares y los bonos de 5.000 millones de dólares que se le pagaron a Repsol. “Hay otros juicios menores que hemos ido abonando, que en su totalidad desde el año 2000, por errores cometidos por nuestros gobiernos, hemos pagado una cantidad de dinero que hoy nos haría mucha falta en este país”, complementó.

Cuáles son los juicios que mantiene vigente Argentina

“Tenés 4 fondos en Londres. Ellos ya tienen sentencia firme, apelable, es decir, tienen el beneficio de cobrarle a Argentina 1.340 millones de euros. Sin embargo, está en apelación, motivo por el cual todavía no hay que pagar nada”, señaló el miembro de Latam Advisors con respecto a los juicios en proceso que mantiene Argentina. A su vez, aclaró que hay otros 7 fondos, que todavía no tienen sentencia en Nueva York y podrían significar otros 700 millones de dólares.

La creciente deuda que tiene Argentina no está siendo mencionada por los candidatos

Posteriormente, el entrevistado expuso lo que se le vendrá a Argentina en los proximos años: “La bestialidad de dinero que Argentina va a tener que pagar los proximos dos años y que van a tener que co existir con los acreedores de deuda privada en dolares internacional, es algo que el proximo gobierno no esta pensando, no esta hablando y no lo estan mencionando en campaña”.