Salvador Femenia, de CAME: “Aún dentro de los guarismos negativos, hay menos caída de lo que se estaba registrando”

Desde CAME realizaron un informe donde se ve una cierta recuperación del consumo en el mercado minorista, lo cual fue festejado por el Gobierno, sin embargo, eso no daría la pauta para destacar que se terminó la recesión según dicen los especialistas y a eso se le suma un cambio de comportamiento en la demanda. En relación a este tema, este medio dialogó con el secretario de prensa de CAME, Salvador Femenia.

“El resultado del informe realizado por CAME arrojó 2,9% interanual, 7,4% intermensual desestacionalizado y hay varios factores para tener en cuenta, el día de la madre, mayor oferta de crédito disponible, estabilidad de precios y mucha competencia de ofertas”, comentó Salvador Femenia. “También se visualizó un cambio en el comportamiento de la demanda”, agregó.

La importancia de la estabilidad de precios para los mercados de cercanía

Posteriormente, Femenia planteó: “El sector minorista PyME había perdido mucha demanda en manos de los hipermercados en oportunidad de Precios Justos y también con los mayoristas que empezaron a vender directamente al público, lo cual perjudicaba al comercio minorista”. Luego, manifestó que, “la estabilidad de precios trae al consumidor otra vez a la compra diaria en los mercados de cercanía”.

“Los 3 rubros que han aumentado tienen que ver con algunas señales, alimentos y bebidas habla de cierta recuperación de los salarios y hay cierta recuperación de nuestra demanda con la compra de alimento en los mercados de cercanía”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Calzado y marroquinería aumentó un 10,3%, donde tiene una preponderancia la compra de calzado de temporada más liviano”.

Se estima un aumento del consumo para diciembre a raíz de las fiestas

Por otro lado, el secretario de prensa de CAME señaló: “En términos generales, aún dentro de los guarismos negativos, hay menos caída de lo que se estaba registrando”. A su vez, remarcó que, “noviembre va a haber que verlo con un poco de lupa y, para diciembre, si hay un poco de resto para lo que son las fiestas, vamos a empezar a ver una curva ascendente”.

A modo de cierre, Femenia expresó: “El mercado interno depende mucho del nivel del salario y, si bien está mejorando, el aumento es paulatino y eso va a seguir el ritmo de lo que va a pasar con el consumo”.