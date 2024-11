Se confirmó una nueva prórroga del blanqueo: “Existe una confianza porque gran parte de los dólares están quedando”

Con una nueva extensión del blanqueo confirmada, se empieza a especular a qué se debe esta medida que tomó el Gobierno, se habla de ciertos problemas en la AFIP los últimos días y de varios contribuyentes que no pudieron realizar determinadas acciones. En este contexto, este medio se comunicó con el consultor tributarista, Sebastián Domínguez.

“Con el mes que se dio de prórroga de la primera etapa, uno podría decir que alcanzaba porque había tiempo para abrir la cuenta CERA los que no la habían abierto para depositar los fondos que estaban retrasados”, comentó Sebastián Domínguez. “En estos últimos días empezaron a haber algunos problemas con los sistemas de la AFIP respecto a la acreditación de los VEPs, había problemas con aquellos que quieren pagar desde el exterior”, agregó.

Por qué se prorrogó nuevamente el blanqueo

Posteriormente, Domínguez planteó: “Si se prorroga la etapa para los que tienen que pagar, se tiene que prorrogar para todos, no se puede prorrogar para algunos si y otros no”. Luego, manifestó que, “el problema se estaba presentando con los que tenían que hacer el pago del 75% del impuesto, entonces, ante esa situación se prorrogó una semana más para poder regularizar esas situaciones de último momento”.

Persiste el temor por depositar los dólares en los bancos más allá de los beneficios del blanqueo

“Este blanqueo es muy conveniente desde el punto de vista de los costos, pero no hay que perder de vista que la gente siempre ha tenido miedo de depositar los dólares en los bancos por la historia argentina”, sostuvo el entrevistado. “Había gente que prefería pagar bienes personales antes que depositar el dinero y tenerlo en una caja de ahorro porque tenían miedo que los dejaran sin los dólares”, complementó.

Por otro lado, el consultor tributarista señaló: “Aún con condiciones beneficiosas, si la gente no confiara en que el Estado no le va a manotear los dólares, probablemente mucha gente no hubiera depositado”. A su vez, remarcó que, “existe una confianza porque gran parte de los dólares están quedando, si bien no se sabe el monto de los retiros, hay gente que está dejando el dinero e invirtiendo”.

“Bienes personales tiene un mínimo no imponible muchísimo más alto que el pasado, hay algunos que optaron por el régimen especial de ingreso de bienes personales, con lo cual, no van a pagar en adelante”, expresó Domínguez, que después concluyó: “Alguien que tiene el dinero en negro y no sabe para qué lo va a usar, lo blanquea a costo cero y eso no le va a generar bienes personales el año próximo”.