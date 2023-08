Se ha registrado una caída por segundo mes consecutivo en el sector PyME

Una de las medidas que fue anunciada por el Gobierno tiene que ver con el aumento del sueldo a los trabajadores que se desenvuelven en el sector privado. Para llevar a cabo dichos aumentos las industrias deben trasladar los costos al precio de los productos, lo cual genera un problema para las ventas. Con el fin de ampliar esta información, este medio le consultó al secretario de prensa de CAME, Salvador Femenia.

“Es el segundo mes consecutivo que la industria PyME registra una caída”, comentó Salvador Femenia. “En la medición del mes de junio ya se registró la primera caída del 0,6% promedio. Ahora, registra 3,2% con fuertes caídas en algunos rubros y solamente dos están con sentidos positivos”, agregó.

Comparado con julio de 2022, las pymes registraron una caída del 3,2% interanual

Sobre la misma línea, Femenia dijo que, “las industrias que registraron subidas fueron alimentos y bebidas”. Por el contrario, textil e indumentaria, “por una cuestión estacional, es un rubro que viene cayendo muy fuertemente”. A su vez, expuso una medición que se llevó a cabo recientemente: “Estamos midiendo una caída del 3,2% interanual comparado con un mes de julio del 2022 que también había sido muy complicado porque fue el mes en el que había renunciado el ex ministro Martín Guzman”.

Las nuevas medidas del Gobierno complican el pago de los salarios a las PyMEs

“Es una imposición por parte del Gobierno que nosotros como privados paguemos una suma determinada”, expresó el secretario de prensa de CAME. Luego, manifestó que, “se ha inventado” que algunas industrias pueden tomar el 100x100 de las contribuciones patronales y otros sectores 50%, “realmente nos complica mucho la vida porque no es solamente la caída que tiene la actividad sino la pérdida de márgenes”.

Las PyMEs no pueden trasladar los costos porque no son formadores de precios

En relación a este tema, el entrevistado señaló que, “no podemos trasladar todo lo que nos viene de costos porque no somos formadores de precio”, entonces, “depende a qué nivel de precios legitima el consumidor nuestros precios”. Después, enfatizó en la idea de que las PyMEs no son dominantes en el mercado, ni tampoco monopolios, “es una situación que depende directamente de la rentabilidad”, completó.

A modo de cierre, Femenia remarcó que desde las industrias tratan de mantener el empleo y de cuidar el capital de trabajo. “A la PyME le cuesta mucho despedir un empleado porque el empleado a la PyME lo forma. Algunas veces perdemos nuestros empleados formados a mano de grandes empresas que ofrecen una mejor paga”, concluyó.