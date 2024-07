Se viene el Pacto de Mayo: cuáles serán las grandes ausencias

En diálogo con Canal E, el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, palpitó la previa del Pacto de Mayo y habló sobre los detalles más relevantes que presentará el encuentro entre gobernadores y el Presidente Javier Milei. También se refirió a las grandes ausencias y dudas que habrá en la firma.

“Una semana que arranca con el hecho simbólico más buscado por el Gobierno de Javier Milei, que tiene que ver con esta foto con la que se va a encontrar”, comentó Ariel Maciel. “Una foto un poco diezmada porque van a estar la mayoría de los gobernadores pero no todos, va a estar el ex presidente Mauricio Macri, que era la figurita difícil, era la incógnita luego del cimbronazo dentro del PRO”, agregó.

Mauricio Macri estará presente en el Pacto de Mayo

Posteriormente, Maciel planteó: “Todas las miradas van a estar puestas en cómo va a ser el encuentro de Mauricio Macri con Patricia Bullrich y qué va a suceder a partir de la estampa en este pacto de mayo que tiene las bases luego de haberse aprobado la ley”.

¿Quiénes serán los invitados ausentes en el Pacto de Mayo?

“Va a haber 5 ausentes en el Pacto de Mayo, está Axel Kicillof por la provincia de Buenos Aires, quien había llamado a ordenarse detrás de un plan anti mileista”, sostuvo el entrevistado. “Se suma a él Ricardo Quintela, con quien el Gobierno tiene un contrapunto muy fuerte, también van a estar ausente Sergio Ziliotto de la provincia de La Pampa, Gildo Insfrán de Formosa y tampoco estará Gustavo Melella, de Tierra del Fuego”, complementó.

Por otro lado, el periodista señaló: “Hay un signo de interrogación sobre lo que va a hacer Gerardo Zamora, el santiagueño no dijo qué es lo que va a hacer respecto de su participación o no”. A su vez, remarcó que, “también serán 2 los ex presidentes que no estarán presentes, la que declinó agradeciendo la invitación fue Cristina Fernández de Kirchner y Eduardo Duhalde, que adujo temas de agenda a nivel internacional”.

“Hay otra foto que todo el mundo va a estar mirando que es la del ministro de Economía Luis Caputo, en un momento en donde también va a estar presente el flamante ministro Federico Sturzenegger”, expresó Maciel. “Este Pacto de Mayo se da en el marco de lo que se denomina el comienzo de la segunda etapa del plan económico del Gobierno”, concluyó.