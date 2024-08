Sebastián Menescaldi, de EcoGo: “Veo que la salida del cepo luce bastante lejana"

En diálogo con Canal E, el director de la consultora EcoGo, Sebastián Menescaldi, habló sobre el lunes negro y adjudicó lo ocurrido con la caída de la bolsa a nivel internacional como una corrección de los mercados. También se refirió al impacto que tuvo en Argentina y cómo no se vio tan afectada en ciertos puntos.

“El temor es la recesión de Estados Unidos y el impacto que tendría en todo el mundo, se empezó el domingo con un lunes negro en Japón y, en el resto del mundo, terminó siendo una corrección de mercado”, comentó Sebastián Menescaldi. “El domingo a la noche parecía que iba a tener que intervenir de urgencia la FED y por suerte eso no pasó”, agregó.

Argentina no se vio tan afectada por la caída de la bolsa “gracias” al cepo

Posteriormente, Menescaldi planteó: “El contexto internacional se va a poner más desafiante para Argentina”. Luego, manifestó que, “algunos decían que Argentina por suerte tiene el cepo, por eso estamos fuera del mundo y estas oleadas o grandes mareas no nos afectan, dentro de todo lo negativo, nosotros estamos fuera de ese mundo y es por eso que nos pegó un poco pero no tanto”.

Las expectativas del blanqueo se derrumban ante la situación internacional

“La perspectiva hacia adelante es que vamos a comprar muchos menos dólares y vamos a seguir perdiendo reservas, con lo cual, la esperanza de los dólares para seguir creciendo y sosteniendo la actividad económica venía por el blanqueo”, sostuvo el entrevistado. “Lamentablemente, esta situación internacional le va a quitar atractivo al blanqueo”, complementó.

Por otro lado, el director de la consultora EcoGo señaló: “El repo puede ser una opción B para cancelar la deuda en enero si es que no lograron bajar el riesgo país lo suficiente”. A su vez, remarcó que, “si los bonos no llegan a valer 20 dólares más de acá a fin de año y no tenemos acceso al mercado internacional, el repo puede ser una opción B para intentar cancelar la deuda de enero”.

A modo de cierre, Menescaldi expresó: “Lo mejor que se le podría pedir al Gobierno es que venga la confianza del mercado, el riesgo país baje a 600 puntos y realizar una emisión pequeña con ese riesgo y renovar la deuda, el problema es que hay mucha desconfianza sobre el mercado argentino”.

Cuándo habrá unificación del dólar y salida del cepo

Respecto al interrogante de cuándo habrá unificación del dólar y salida del cepo, el especialista expresó que no ve una salida del cepo este año. "Yo no lo veo, porque necesitas reconfigurar mucho más la economía". "Que parte de esos pesos que están en títulos pasen al sector privado, porque si se libera el cepo esos pesos van a ejercer presión sobre el tipo de cambio, sobre el sistema financiero y el crédito público, o sea muchos problemas generaría si no hay reservas". "Veo que la salida del cepo luce bastante lejana", cerró.