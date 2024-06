Sector vitivinícola: por qué la venta de vinos en envase tetrabrick no cae

La venta de vinos en cartón genera grande noticias en el sector vitivinícola. Mientras los productores, de a poco, reactivan las exportaciones; el vino en tetrabrick no disminuye sus ventas ni a nivel nacional ni a países vecinos.

El tetrabrick: se mantiene y crece

Para hablar sobre este tema Canal E se comunicó con el especialista en vinos Fabricio Portelli quien expresó que esta categoría representa el 40% del consumo de vino interno, con lo cual “mientras todo cae, que el tetra no caiga ya es una gran noticia”.

Según el entrevistado, en el primer trimestre el consumo de vino, en general, cayó un 46% representando una baja interanual comparado con el año pasado del 5,2%. “Cuando separamos las categorías, vemos que el tetra se mantuvo e incluso tuvo un crecimiento del 0 1% , que puede no significar mucho, pero evidencia este fenómeno”, agregó.

El consumidor y la influencia sobre los números

Con respecto a los motivos de este panorama, el especialista explicó que la crisis económica es el factor fundamental porque “se caen los consumidores de una gama básica alta y caen a la categoría de la básica”, que en este caso son los tetras. Y añadió: “En este trimestre, el consumo de vinos de botellas cayó casi el 7% y los botellones de litro y medio 8% con lo cual, si el tetra le ganó el 0,1% es interesante”.

En continuidad con el tema, Portelli sostuvo que quien consume vinos en tetrabricks es “un consumidor fiel de un vino de calidad básica” que “no está oliéndolo o degustándolo, sino que tiene la costumbre de disfrutar de un rico vino y mezclarlo con soda, agua, hielo o tomarlo puro”. “Es muy fiel a su marca”, expresó.

Las exportaciones y la relación con el dólar

Al ser consultado sobre las exportaciones en el sector vitivinícola, el especialista explicó que así como sucede en el sector agro con la cosecha gruesa por el dólar, al bodeguero “tampoco le convendría a liquidar hasta que las variables no se enderecen” porque, “a pesar de que se sacaron las retenciones, no alcanza”. “Si la inflación erosionó el margen de ganancia, no se puede trasladar al cliente porque hay que sostenerlo, ya que recuperarlo cuesta”, continuó.

Por este motivo, “no es momento de ir a promocionar afuera, porque no hay dólares”, dijo el especialista. “Hoy a las bodegas se les acaba el stock de un vino que está en carta y lo que hacen es no comprar, sino que se saca de la carta y se sigue vendiendo el que hay porque el sector está expectante esperando la reactivación de todo”, cerró.