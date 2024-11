Según un especialista, “en los últimos 20 años se duplicó la cantidad de adultos mayores que alquilan”

La crisis habitacional no es un problema que afecta únicamente a los jóvenes que no pueden conseguir la vivienda propia, sino que también repercute entre los adultos mayores, quienes deben alquilar porque en su vida activa no pudieron conseguir su casa y en muchos casos deben estar en geriátricos por no poder pagar un alquiler. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se contactó con el director de Tejido Urbano, Fernando Álvarez De Celis.

“En los últimos 20 años se duplicó la cantidad de adultos mayores que alquilan, en el año 2004 eran aproximadamente 160.000 adultos mayores que alquilaban y hoy estamos arriba de 360.000”, comentó Fernando Álvarez De Celis. “El 7,5% de los adultos mayores alquila y eso es una novedad para Argentina porque si bien siempre costó tener una vivienda en Argentina, uno a lo largo de su vida activa la podía lograr y llegaba como adulto mayor a su propia vivienda”, agregó.

Empieza a profundizarse la cantidad de adultos mayores que alquilan

Posteriormente, De Celis planteó: “Algo cambió drásticamente, a partir del 2001 empieza a aumentar la cantidad de adultos mayores que alquilan, es esta población de 7,5%, que si bien no es alta en números comparativos a nivel mundial, empieza a hacerse cada vez más profunda”.

Sobre la misma línea, el entrevistado sostuvo que, “en la ciudad de Buenos Aires, casi el 45% de personas que alquilan, muchos en situación activa, cuando pasen a adultos mayores y no hayan podido hacer su vivienda, esto va a empeorar la situación socioeconómica del conjunto”.

La mayoría de los adultos mayores que alquilan no pudieron conseguir su vivienda propia

Por otro lado, el director de Tejido Urbano señaló: “Los jubilados que alquilan son la mayoría que a lo largo de su vida activa no lograron comprar su propia casa, el 33% son personas que vienen de otras provincias a las grandes ciudades”. A su vez, remarcó que, “después hay algunos casos de adultos mayores que ceden la vivienda pero en términos generales es la gente que no pudo incorporar su vivienda a lo largo de la vida activa”.

Para finalizar, De Celis expresó: “De los adultos mayores que pagan alquiler, el 80% trabaja o recibe apoyo familiar de algún pariente que le da para compensar la diferencia, con la jubilación no podría alquilar y muchos de ellos, por no poder pagar, terminan yendo a vivir a geriátricos”.