Con el fuerte salto cambiario que tuvo el dólar blue en los últimos días, uno de los principales afectados fue el sector empresarial, que debido a la incertidumbre de precio se le dificulta cada vez más la adquisición de insumos para abastecer la cadena de producción. Con el fin de ampliar esta información, este medio se comunicó con el periodista, Ariel Maciel.

“La industria está sufriendo una deuda comercial muy grande por la ausencia de dólares”, comentó Ariel Maciel, que luego agregó: “Según el Banco Central, en un informe que emitió hace pocos días, muestra que la deuda comercial de las empresas con sus proveedores internacionales llega a los 43.000 millones de dólares, más que duplicando su nivel histórico”.

Los proveedores exigen el dólar billete para vender los insumos

Posteriormente, Maciel planteó: “A partir de todo este salto cambiario y la brecha grande del temor a devaluación post elecciones, no hay abastecimiento en parte de la cadena de producción de insumos locales”. Luego, explicó que, “los proveedores no van a vender algo que no saben qué precio tiene y no saben cuanto va a valer hacia adelante. Por lo tanto, exigen el dólar billete para vender ya que es su único resguardo”.

Debido a la falta de insumos, hay empresas cerca de suspender trabajadores

“Los empresarios están al límite de estresados en el nivel de stock y puede empezar a haber conflictos en la cadena de producción”, advirtió el periodista. En relación a este tema, expresó que, “hay una multinacional que está a punto de suspender trabajadores por la falta de insumos y esto se complica porque ya no es solamente cuánto puede llegar a tener de afuera sino también que el que está acá no te quiere vender”.

Por otro lado, el entrevistado señaló: “El punto está en cómo conseguir los dólares para seguir interviniendo el mercado, quedan 5 ruedas calientes en lo que tiene que enfrentar el Gobierno y hoy es la última de esta semana”. Sobre la misma línea, remarcó que, “para el Gobierno es un alivio este fin de semana extra large y después quedarán otras 4 ruedas más antes de las elecciones”.

El swap con China sería utilizado para mantener el dólar oficial a $365

Para finalizar, Maciel destacó que, “el swap con China estará aliviando, por un lado, la posibilidad de que Argentina pueda convertir esos yuanes en dólares e intervenir y sostener en $365 el dólar y por otro, poder pagar parte de las importaciones”.