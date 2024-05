“El valor de los salarios perdió 25 puntos en 6 años”, aseveró un analista económico

La complicada situación económica que atraviesa Argentina no es algo de estos días y, sobre todo, lo que se refiere a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. La cuestión demora mucho tiempo en arreglarse y desde que asumió el Gobierno de Javier Milei ya se perdieron 8 puntos del valor del salario real. Con el fin de ampliar este panorama, este medio dialogó con el analista económico, Leonardo Piazza.

“Viene de larga data la pérdida del salario real y no es una novedad que se viene degradando, pero sí nos llama la atención que en 5 meses ya hicieron 2 paros con amenaza de un tercero”, comentó Leonardo Piazza. “De la crisis de 2018, los salarios reales vienen en caída, hasta que el Gobierno de Milei asumió habían perdido 18 puntos, después del Gobierno de Milei perdieron 8 puntos, o sea que en 6 años perdieron 25 puntos”, agregó.

¿Cómo repercute el accionar de la CGT en la economía?

Posteriormente, Piazza planteó: “Desde el lado de la CGT, que defienden a los empleados formales, hacen que estemos en un círculo que no ayuda”. Luego, manifestó que “lo que se necesita es mucha capacidad técnica y mucha pericia política para resolver este problema y que no se vuelva a las viejas prácticas que no conducen a nada”.

Mayo será un mes de inflexión para la economía

“Las viejas prácticas son los paros y el Gobierno no teniendo un plan de largo plazo que solucione la inflación en forma sostenida en el tiempo”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Lo que se está discutiendo ahora, que es la Ley Bases y el Pacto de Mayo, resulta un mes de inflexión para la economía, porque de no lograr esto, podríamos entrar en una turbulencia”.

Por otro lado, el analista económico señaló: “Al RIGI habría que complementarlo con un desarrollo para las PyMEs, como desatandolo de los convenios colectivos que vienen de la década del ´60”. Sobre la misma línea, remarcó que, “todas estas ideas disruptivas no se ven favoreciendo no solo a los proyectos de inversión que van a venir, sino también a las PyMEs, dándole inclusión social y que tengan desarrollo en la economía doméstica”.

“En el mapa laboral que tiene la República Argentina, la CGT contempla solamente el 30%, que son los trabajadores formales, el resto que son informales o monotributistas la CGT no los cubre”, expresó Piazza. Para finalizar, dijo que, “hay una pérdida de poder y es uno de los grandes problemas que tiene la CGT”.