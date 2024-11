Según una especialista, “la reducción de la jornada laboral en Argentina por ahora está bastante verde”

La reducción de la jornada laboral ha sido un tema que estuvo presente en la agenda pública, sin embargo, todavía no hay certezas de que se fuera a dar alguna modificación de ese tipo en las empresas, sumado a la falta de intervención por parte del Estado. En relación a este tema, este medio se puso en contacto con la consultora en recursos humanos, Sandra Olive.

“La reducción de la jornada laboral en Argentina por ahora está bastante verde, tiene que ver más con los beneficios que quieran dar distintas empresas a sus empleadores y cómo juega lo que es la marca empleadora de las organizaciones”, comentó Sandra Olive. “Hay organizaciones que de por sí tenían el viernes que no se trabajaba después del mediodía en invierno o que tenían el viernes que en verano no se trabajaba”, agregó.

Posteriormente, Olive planteó: “Tiene que haber un cambio en la forma de pensar cuáles son los objetivos de las personas”. Luego, manifestó que, “si se trabaja en tareas administrativas es más fácil, pero si se trabaja en una planta en el oficio de la producción, va a ser un poco más complejo para un obrero de planta”.

La necesidad de complementar con un segundo empleo

“En Argentina, como tanta gente está sin trabajo, si sos importante tenés mucho trabajo, mostrar que la agenda les estalla lo ven como algo de status”, sostuvo la entrevistada. “Los jubilados que cobran la jubilación y no tienen quién los ayude tienen que hacer un segundo trabajo”, complementó.

Un hogar necesita de mínima 2 ingresos para sobrevivir

Por otro lado, la consultora en recursos humanos señaló: “Los hogares hoy en día si o si necesitan 2 ingresos, hay muy pocos hogares donde pueden sobrevivir con un solo ingreso”. A su vez, remarcó que, “para los padres que tienen hijos a cargo y viven solos o madres que tienen hijos a cargo que viven solos la complejidad es mucho más amplia”.

“Hoy no hay políticas públicas que apoyen demasiado estos desafíos, tenemos tanta gente bajo la línea de pobreza que al hablar de reducir la jornada laboral, el que está trabajando quiere asegurarse que no le bajen el sueldo”, expresó Olive. “Algunas organizaciones bajan de 5 días a 4 porque no le pudieron dar un aumento por inflación que les correspondía”, concluyó.