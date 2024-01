Todo lo que dejó la reunión de Javier Milei con el canciller britanico David Cameron

La aparición de Javier MIlei en el Foro Económico de Davos no fue lo único que quedó en relevancia para los analistas políticos, sino también la reunión del Presidente con el canciller británico, David Cameron. Es por eso que para ampliar la información sobre este tema, este medio se puso en comunicación con el analista internacional, Juan Negri.

“Estos ámbitos suelen ser lugares de mucha diplomacia, donde se empiezan a tejer acuerdos, buscar vínculos personales y a adelantar temas, pero en los grandes tópicos no se llega a una solución”, comentó Juan Negri. “El mundo y el Reino Unido en particular, tienen una expectativa frente a algo que es bastante novedoso, a un presidente argentino excéntrico en términos de cómo plantea las cosas y lo que dice”, agregó.

No hubo grandes avances en la reunión con el canciller Cameron

Posteriormente, Negri planteó: “No creo que se haya avanzado mucho con el canciller britanico”. Luego, manifestó que, “cuando uno ve las declaraciones de Cameron y las de Milei, hay disonancias. Milei hace mucho más énfasis en la cuestión Malvinas, mientras que el canciller británico en su comunicado de prensa ni siquiera menciona el tema de las islas”.

Javier Milei perdió la oportunidad de mostrarse como un líder confiable

“En relación al discurso, Milei desaprovechó la oportunidad, podría haber enviado un mensaje de que acá en Argentina hay muchísimas oportunidades”, sostuvo el entrevistado. “Se dedicó a dar un discurso como de reto hacia occidente y perdió la oportunidad de mostrarse como un líder confiable”, completó.

Más allá del acercamiento a Reino Unido, la cuestión de Malvinas no se va a resolver

Por otro lado, el analista internacional señaló: “Milei cometió uno de los grandes errores de la política exterior argentina, que es creer que somos más importantes de lo que somos y que la Argentina tiene la capacidad, o él en particular, de cambiar el mundo y eso no es así”. En otra instancia, remarcó que, “pareciera ser que vamos hacia una posición de mayor apertura y mayor voluntad de diálogo con el Reino Unido, de todos modos, la cuestión Malvinas no se va a resolver”.

A modo de cierre, Negri expresó: “A Milei en particular el tema no le interesa y él es bastante abierto, es decir, Margaret Thatcher es una figura que él admira, por lo cual, tiene cierta simpatía por el Reino Unido, pero es el Presidente de Argentina, donde el tema es super sensible y él no puede decir que el tema Malvinas no le interesa”.