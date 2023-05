Tras el anuncio de la inflación, cuáles serán los próximos pasos del Banco Central

Desde este viernes, el Banco Central puso en vigencia nuevas limitaciones para el acceso al mercado oficial de cambios a los dólares CCL y MEP.

En este contexto, nos comunicamos con Pili Wolffelt, periodista especializada en Economía, quien habló sobre los próximos pasos del organismo bancario tras el anuncio de la inflación.

“El dato de inflación es un tema clave para hoy, a partir de eso hay que ver si sube la tasa de interés”, dijo Wolffelt, quien luego completó: “Puede haber presión para subirla si la inflación está por encima del 8%”.

“Parece que el Banco Central tiene el requisito de devaluar a los 300 pesos para recibir el adelanto de desembolso por parte del FMI”, dijo la entrevistada. “No creo que vayan hacia una devaluación, los precios saltarían muy fuerte”, complementó.

Asimismo, Wolffelt dijo que el Gobierno está pensando en no devaluar para no impactar en los sectores con menor poder adquisitivo. “La suba de tasas no tendría sentido si buscan devaluar un 30%”, añadió.

Finalmente, Wolffelt aseguró que mucha gente busca impulsar una corrida cambiaria. “Hay muchos rumores en torno a un posible plan Bonex, no sabemos qué finalidad tienen y quienes lo impulsan”, concluyó.