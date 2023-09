Un especialista señaló que, “el ambientalismo no ha estado muy presente en la campaña electoral”

En una reciente conferencia, el candidato a presidente Javier Milei realizó unas declaraciones donde autorizaba a las empresas a contaminar el agua “todo lo que quieran”. Es por eso que hubo mucho repudio por parte de los ambientalistas y sus palabras cayeron en un debate legal. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se comunicó con el especialista en derecho ambiental, Andrés Napoli.

“Desde el punto de vista legal no está permitida la contaminación, existe la figura del daño y del daño ambiental, entonces ahí tenemos una clara limitación”, comentó Andrés Napoli, que luego agregó: “Existen estándares de vertido, las empresas pueden emitir vertidos a los ríos y a los cursos de agua pero con los estándares que están establecidos”.

El agua no es un "bien transable"

Posteriormente, Napoli planteó que existen problemas bastante específicos con el agua como mercancía. “El agua como mercancía tiene muchas peculiaridades, no es un bien transable. Tiene altos niveles de ineficiencia y es muy inequitativa, hay lugares de mucha agua y otros donde no hay agua”, completó.

Argentina va a depender de la geopolítica internacional

“En la campaña electoral, el tema ambiental no ha estado muy presente”, aseveró el especialista en derecho ambiental. Sobre la misma línea, señaló que negar la cuestión del cambio climático es un error, no solamente científico, sino estratégico y geopolítico a nivel internacional: “Hoy la geopolítica internacional pasa por el cambio climático, y queramos o no, Argentina va a depender de ella”.

Por otro lado, el entrevistado recalcó la importancia de observar el marco jurídico porque ahí es donde se encuentra el mandato: “El artículo 41 dice que quien genere el daño ambiental va a tener la obligación de recomponerlo”.

La Corte Suprema de Justicia sacó un mandato donde establece el saneamiento del Riachuelo

“Existen ríos contaminados en la Argentina”, remarcó Napoli, que luego mencionó que el Riachuelo es el más emblemático porque ha tenido un caso en la Corte Suprema de Justicia. “Hay un mandato de sanear el Riachuelo establecido por el máximo tribunal de la argentina y se ha creado un organismo de carácter interjurisdiccional”, concluyó.