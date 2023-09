“Una medida inconsulta”, así ven las empresas el pago de la suma fija para los trabajadores

Con el fin de informar sobre los distintos problemas que atraviesan a la economía argentina, este medio se comunicó con el CEO de Swiss Medical, Miguel Blanco, quien habló sobre los impactos de la devaluación, cómo impacta el pago de la suma fija en las empresas y que se espera del próximo gobierno que llegue.

“La devaluación tiene un doble impacto, en primer lugar está el aumento de los costos de las materias primas y los insumos que se utilizan en la producción”, comentó Miguel Blanco. “En segundo lugar está la incertidumbre, al no haber un horizonte claro de cómo va a evolucionar el tipo de cambio y las retenciones en las importaciones, muchas empresas retienen el poco stock que les queda”, agregó.

El congelamiento y los controles de precios son difíciles de realizar en este esquema económico

Posteriormente, Blanco planteó que es difícil reclamar algo en este contexto y que en la actualidad, se nota “cierta desesperación” por paliar los efectos de la inflación sin medidas de fondo. “Lo que estamos viendo es lo mismo que ha ocurrido siempre, congelamiento y controles de precios que es muy difícil que funcionen en este esquema”, completó.

La suma fija anunciada por el Gobierno genera una distorsión entre la relación entre las empresas y sus trabajadores

“Es inevitable pensar que esta medida pretende tener un impacto electoral”, aseveró el CEO de Swiss Medical sobre la suma fija que deberán abonar las empresas a sus empleados. En relación a este tema, opinó: “Es una medida inconsulta, sacada de la noche a la mañana, sin haber consultado a los que van a poner la plata para pagar esto y genera una distorsión total entre la relación entre las empresas con sus trabajadores”.

Debido a la incertidumbre de pago, hay muchos proveedores que están siendo reticentes a entregar nuevos productos

Según el entrevistado, “hay productos que tienen más elasticidad, uno puede ir a segundas marcas, pero otros son imprescindibles y no se pueden cambiar”. Con respecto a las importaciones, dijo que, “se ha acumulado una deuda que no se sabe a qué tipo de cambio se va a cancelar. Además, hay muchos proveedores internacionales que están siendo reticentes a entregar nuevos productos porque no saben cuando se les va a pagar”.

A modo de cierre, Blanco expresó: “Estamos pidiendo una audiencia para juntarnos con los candidatos, escuchar sus ideas, plantear nuestros problemas y ver cómo se van a solucionar los temas”. Sobre la misma línea, mencionó que desde las empresas consideran clave tener un equilibrio fiscal a través de la baja del gasto público y no con el aumento de impuestos.