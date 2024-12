Violento robo y faena de animales a un camión de hacienda que tuvo un desperfecto: “La policía estaba ahí pero no podía hacer nada”

En diálogo con Canal E, el vicepresidente de la CAMyA, Sergio Pedace, habló sobre el desperfecto que tuvo un camión de hacienda en la ciudad de Mercedes, el cual fue robado por los vecinos de la zona, se llevaron a los animales y otros los faenaban en el lugar. También se refirió a los trabajadores del frigorífico que fueron heridos al intentar defender la carga.

“Lamentablemente hubo un accidente de tránsito en la ciudad de Mercedes en la provincia de Buenos Aires, un camión de hacienda tuvo un desperfecto, se cayeron los animales, vino un montón de gente y faenaron a los animales ahí en el lugar, otros fueron robados”, comentó Sergio Pedace. “Vino gente del frigorífico que era del camión o la hacienda y han sido golpeados, la policía estaba ahí pero no podía hacer nada”, agregó.

Qué se le pide al Gobierno ante estas situaciones

Posteriormente, Pedace planteó: “Lo que le decimos al Gobierno es que tome más notas en el asunto, que se fije quiénes son y que le den herramientas a los policías para poder actuar ante este tipo de pirañas como se los suele conocer”.

“Los accidentes le pueden pasar a cualquiera, lo que si es que la justicia tiene que actuar rápido sino no hay justicia, si la justicia es lenta no hay justicia”, sostuvo el entrevistado. “Hay que darle herramientas a la policía, dejar de gastar en lo que no corresponde y darle mejores sueldos y mejores herramientas a la policía de Buenos Aires para poder solucionar estos problemas”, complementó.

El rol de la policía

Por otro lado, el vicepresidente de la CAMyA señaló: “Necesitamos que el Gobierno actúe, no que mire para otro lado y tampoco echarle la culpa a la policía porque se han visto los videos donde están los patrulleros mirando pero no puede hacer nada con tanta gente, no pueden actuar porque después se la agarran con la policía”. A su vez, remarcó que, “necesitamos que el Gobierno actúe para que haya seguridad para los empresarios y los trabajadores, que la gente los lastimó”.

“Aparentemente, según la información, la agresión fue leve, se asistió a los trabajadores pero no tenemos que llegar a que esto sea más importante para que actuemos”, expresó Pedace. A modo de cierre, dijo que, “la violencia no la compartimos de ningún modo”.