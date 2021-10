Alertan sobre una tormenta geomagnética moderada en la Tierra para este lunes

Meteorólogos del tiempo espacial del National Oceanic and Atmospheric Administration (NWS-NOAA) siguieron la trayectoria de la eyección de una masa coronal (CME en inglés) que se dirige a la Tierra, y revelaron que probablemente llegará este lunes 11 de octubre, provocando así una tormenta geomagnética.

El origen de esta tormenta proviene de la mancha solar activa AR2882 que entró en erupción el pasado sábado y produjo una gran llamarada solar de clase M1.6 y una eyección de esta CME dirigida a nuestro planeta.

“Un análisis de los eventos y los resultados del modelo indican que CME llega a la mitad del día el 11 de octubre, con efectos que continúan hasta el 12 de octubre”, sostuvieron desde la NWS-NOAA.

The NOAA SWPC expects the M1.6 CME to arrive after midday tomorrow, Monday 11 October.



A moderate G2 (Kp6) geomagnetic storm watch is in effect for tomorrow evening. CME effects should persist into Tuesday, 12 October and could be followed by the onset of a coronal hole stream. pic.twitter.com/Fw5CAQeRV1