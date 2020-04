Coronavirus: el 63% de los fallecidos tenían enfermedades previas

por Florencia Ballarino

Hasta el momento, fueron confirmados en la Argentina 2.208 casos de coronavirus, de los cuales 95 fallecieron, según el reporte matutino del Ministerio de Salud de la Nación. Del total de casos, el 47% son mujeres y el 53% hombres. Las principales franjas etarias de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 45 años.

Del total de fallecidos hasta la fecha, el 63% tenían factores de riesgo. En tanto, un 21% no tenía comorbilidades conocidas y el 16% restante no tenía datos declarados; esto quiere decir, que la información no estaba consignada en la ficha que cada jurisdicción debe subir al SISA, indicaron fuentes sanitarias.

Las comorbilidades más frecuentes fueron: diabetes, obesidad y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC); seguidas por inmunosupresión, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, tuberculosis, enfermedad oncológica y enfermedad neurológica. Un dato importante es que un 30% de las personas fallecidas tenían más de un factor de riesgo asociado.

La edad promedio de los fallecidos es de 70 años. Según un análisis realizado por PERFIL en base a los reportes de Salud, el 6,32% de los fallecidos tenía entre 40 y 49 años, el 12,63% entre 50 y 59 años, el 30,53% entre 60 y 69 años, el 27,37% entre 70 y 79 años, el 20% entre 80 y 89 y el 3,16% más de 90 años.

En principio esta tendencia coincide con el estudio más amplio realizado hasta el momento en Pekín por el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCDC) sobre 70 mil casos del Covid-19. La investigación encontró que un 33% de los muertos no tenían enfermedades pevias. Y las tasas de mortalidad aumentaban gradualmente con la edad.

“La mayor cantidad de casos confirmados es en menores de 60 años mientras que los fallecidos se concentran en los mayores de 60 años. De los casos confirmados, el 25% son mayores de 60. Y de los fallecidos, el 80% tiene más de 60 años”, indicó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, durante el reporte matutino.

Es por eso que “seguimos recalcando la importancia de proteger a quienes tienen más riesgos de complicaciones y fallecer, con medidas como el distanciamiento físico, la higiene respiratoria (toser y estornudar en el pliegue del codo), airear los ambientes, limpiar las superficies y reducir la circulación de las personas para minimizar la transmisión del virus y protegerlos de manera indirecta”.

Uno de los datos alentadores es que hasta el momento 515 personas recibieron el alta, lo que representan el 20,53 % del total de 2.208 casos. Además, hay 113 pacientes internadas en terapia intensiva, lo que implican el 5,11 %. “Esto refleja que el 80% de las personas que tengan coronavirus van a transitarlo de manera leve o moderada, que el 14 o 15% puede tener alguna situación de mayor relevancia, como una neumonía, y que el 5 % puede tener una situación crítica”, manifestó Vizzotti.

