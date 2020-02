por Enrique Garabetyan

El ministro de Salud de la nación, el doctor Ginés González García, confirmó ayer –durante una conferencia de prensa– algunos datos sobre el caso del primer argentino infectado por el coronavirus. Lo cierto es que aunque no trascendieron detalles de filiación, sí se sabe que el contagio ocurrió a bordo del crucero Diamond Princess, mientras surcaba aguas japonesas con más de 3.700 personas a bordo. Según contó González García, las primeras informaciones sobre este caso llegaron a través de Cancillería y por alertas epidemiológicas internacionales.

“Se trata de una persona mayor, que está ahora internada en un hospital de Japón, y está siendo tratada según los protocolos indicados por la OMS. El ministro recordó que “cuando sea dada de alta, si es que viaja de regreso a la Argentina, ya no implicaría ningún riesgo porque en ese momento estará curada y ya no puede contagiar”.

El caso del argentino, que viajaba con su esposa, es también el primer caso latinoamericano. Y no fue el único en el barco. De hecho, el crucero transportaba más de 3.700 personas y, tras la identificación del brote, las autoridades japonesas decidieron colocar al barco entero en cuarentena en el puerto de Yokohama.

Luego un equipo de médicos realizaron análisis buscando la presencia del virus entre todos los pasajeros y tripulantes que manifestaron algún síntoma de infección respiratoria. Según Katsunobu Kato, ministro de Salud japonés, al cierre de esta edición se confirmó que, además del argentino internado, otros sesenta pasajeros estaban infectados con esta cepa de coronavirus. Entre los afectados, aparte del argentino, había canadienses, americanos, australianos e ingleses. Todos los casos fueron internados en hospitales especializados de las prefecturas de Kanagawa, Tokio, Saitama, Chiba y Shizuoka. A bordo permaneció el resto del pasaje, entre los que figuran otros ocho pasajeros argentinos que –junto al resto de la gente que está en el buque– permanecerán en cuarentena, dentro del crucero, hasta el 19 de febrero.

Ante esta situación en Japón, las autoridades de Salud de Argentina coordinaron la primera reunión interministerial de respuesta a esta emergencia sanitaria internacional. Según González García, que fue el informante de la misma, “tenemos en vigencia un decreto emitido en 2007, con oportunidad de la epidemia global de influenza, y que nos sirve para darle marco a la coordinación adecuada para tomar las acciones de prevención entre diferentes ministerios. Esto incluye a los responsables de las unidades de salud de referencia sobre el virus y también a los encargados de seguridad aeroportuaria, entre otros”. Por eso mismo, además de González García y su equipo técnico, participaron del encuentro de seguimiento del tema el ministro de Transporte, Mario Meoni, y el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza. A ellos se sumaron funcionarios del Ministerio de Defensa, Desarrollo Social, Seguridad, Aduana, Interior y Cancillería.

Por otra parte, el ministro de Salud argentino recordó que “también estamos manteniendo reuniones periódicas con la comunidad científica argentina, especialmente con expertos en infectología, para actualizar la información técnica más reciente sobre el virus y ponernos de acuerdo sobre cómo comunicar, en forma clara y precisa, los datos y la evolución de la epidemia.

Finalmente, el ministro culminó la conferencia con lo que consideró “es una buena noticia”. Dijo que “al día de hoy la situación de la infección en el mundo parece estar estable, y en las últimas 48 horas el número de nuevos casos denunciados está en disminución. Esta tendencia es –en términos infectológicos– una buena noticia, porque podría ser un indicio de que estamos entrando en un período de descenso de la epidemia”.

El ministro finalizó recordando que “la situación de Argentina frente a esta epidemia es mejor que la de otros países porque estamos muy lejos del epicentro, no hay vuelos directos a China y, además, estamos en verano, que es cuando este virus se transmite en forma menos efectiva”.

Elogios de Trump a China

Agencias.

“Tuvimos una larga y muy buena charla telefónica con el presidente chino Xi Jingping. Está muy bien enfocado y coordinó un contraataque efectivo contra el coronavirus”. Con este tuit, escrito por Donald Trump, el presidente de los EE.UU. aprovechó para destacar públicamente su aprobación a cómo las autoridades chinas están manejando la repuesta a la epidemia de coronavirus surgida en la ciudad de Wuhan a fines del año pasado. Trump destacó también que “están haciendo las cosas bien, construyendo hospitales de campaña en pocos días. Si bien no es una lucha fácil, (China) terminará triunfando a medida que el tiempo mejore y el virus se debilite”. Y no fue el único concepto positivo: también destacó que el presidente chino estaba liderando la respuesta a la infección “con una enorme disciplina”. Este tipo de comentarios favorables al manejo de la situación distiende las tensiones recientes generadas tras las críticas que emitió el ministro de Relaciones Exteriores de China. El funcionario había dicho que “el gobierno de EE.UU. sobreactuó su respuesta a la epidemia y no ayudó en forma sustancial.