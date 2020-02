Ginés González García se reunió con todos los ministerios para coordinar cómo accionar ante el coronavirus

Ginés González García, ministro de Salud, encabezó en horas del mediodía de este viernes 7 de febrero en la Casa Rosada una reunión de la que participaron los distintos organismos del Gobierno y todos los ministerios, con el fin de coordinar el seguimiento sobre el coronavirus.

El encuentro se produjo horas después de que un ciudadano argentino debiera ser aislado y trasladado a un hospital en Japón por haberse contagiado la enfermedad en un crucero. De la reunión participaron varios integrantes del Gabinete, a fin de analizar la situación, definir cómo actuar para prevenir que haya un brote en el país, y tener un lineamiento en conjunto al respecto.

“Hay un decreto del año 2007 de cuando fue la influenza, así que el instrumento legal está. La idea es coordinar con todos los ministerios, con los distintos organismos del Estado y con la comunidad científica para salir con un discurso común que elaboramos entre todos”, declaró el Ministro de Salud en diálogo con periodistas a la salida del encuentro.

Al regresar al país tras la gira por Europa en la que acompañó a Alberto Fernández, el canciller Felipe Solá señaló que el objetivo de la reunión es "informar dentro del Gobierno y hacia afuera" sobre lo que se conoce al respecto, tanto del caso del argentino contagiado en Japón, como sobre las medidas que se llevan a cabo en el país.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto aclaró, no obstante, que el encuentro estaba programado con anterioridad a conocerse la noticia del ciudadano argentino con coronavirus en un crucero. "Nos llegó esta madrugada que el argentino dio positivo en el coronavirus. Están testeando a muchas personas en ese crucero. El argentino fue derivado a un hospital en Japón", había informado la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzoti.

El hombre infectado es un adulto mayor viajaba junto a su mujer a bordo del Diamond Princess, que zarpó de Yokohama el 20 de enero pasado y pasó por los puertos de Kagoshima y Okinawa, además de uno de Hong Kong, donde subió un pasajero infectado que contagió a los demás. Según dijeron desde el Ministerio de Salud, son varios argentinos los que viajan en ese crucero, pero el hombre es el único afectado por el coronavirus.

Consultado por la evolución del virus y el contagio, González García señaló que “la situación es estable” y que la enfermedad “es la que tiene la más baja letalidad de todas las que ha habido en los últimos años”. Además, contó que “hay un buen dato” y es que tanto hoy como ayer “disminuyeron los números de nuevos casos, eso quiere decir que posiblemente estemos en el periodo de descenso de la epidemia”.

“El virus se transmite de persona a persona. Algunos tienen miedo, siendo China un país tan exportador, de las cargas, los objetos, los equipajes, de contagiarse por esa vía. Pero no, el virus fuera del cuerpo humano vive no más de 10, 11 horas, o sea que no hay ninguna posibilidad de contagiarse en una carga que tiene muchas más horas de viaje”, explicó.

En relación a las posibles curas del coronavirus, el Ministro sostuvo que “no hay vacunas aún”. “Está todo el sistema de investigación del mundo tratando de lograr una aproximación. China ha dado toda la genética del virus, y la ha puesto a disposición de todo el mundo para que se acelere la investigación” relató.

Por último, consultado por los riesgos de los viajes internacionales, el funcionario aseguró que “no hay una prohibición para que la gente viaje”, sino que “es una recomendación que damos de que si se puede evitar, mejor, pero no hay prohibición”, aclaró.

