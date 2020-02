El argentino contagiado por coronavirus en el crucero Diamond Princess en el puerto de Yokohama fue trasladado a un hospital de Japón. Así lo confirmó la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzoti. Si bien aún no se dieron precisiones sobre su estado de salud, la funcionaria manifestó: "Nos llegó esta madrugada que el argentino dio positivo en el coronavirus. Están testeando a muchas personas en ese crucero, el argentino fue derivado a un hospital en Japón".

El barco zarpó de Yokohama el 20 de enero pasado y pasó por los puertos de Kagoshima y Okinawa, además de uno de Hong Kong, donde subió un pasajero infectado que contagió a los demás. El número de contagiados se elevó a 61, sumándose en las últimas 24 horas 21 japoneses, 8 estadounidenses, 5 australianos, 5 canadienses, un argentino y un británico.

En este marco, una pasajera del crucero dio detalles del argentino “Es una persona mayor pero que estaba bastante saludable. Si bien le detectaron el coronavirus y lo llevaron al hospital, no es alguien a quien hayan llevado grave. No es una persona que demuestra la enfermedad, estaba bien. Él no estaba grave. Hablé con su señora y no entendía por qué se lo llevaban, porque no estaba con síntomas. Pero el test le dio positivo. A su mujer le dio negativo”, contó en declaraciones al canal de noticias TN Ximena Paredes.

El crucero Diamond Princess zarpó de Yokohama el 20 de enero pasado y pasó por los puertos de Kagoshima y Okinawa. FOTO: AFP

La mujer no quiso dar la identidad del hombre “para preservar su privacidad”, pero contó que “hizo un tour donde le tocó ir en un bus con una persona infectada” por lo que le hicieron los estudios correspondientes y le dieron positivo. "Es un argentino que consideramos mucho porque hicimos amistad con este matrimonio. Son muy pocos los pasajeros de habla hispana. Nos juntamos con una pareja de mexicanos, argentinos. Prácticamente solo el 1% habla español, por eso uno anda buscando la amistad. Es un matrimonio encantador, hicimos amistad y nos ha afectado mucho", detalló.

Un hombre con coronavirus le tosió al personal médico porque no tenían medicamentos

La empresa que administra los viajes del crucero informó que al menos hasta el 19 de febrero los pasajeros no podrán bajar de la embarcación y que tienen restringidas las salidas de los camarotes, todos con baño privado. "Lo que están haciendo en Japón es que todas las personas estén en cuarentena. Ahora todos están en sus camarotes y las personas que se van confirmando con coronavirus se hospitalizan para su aislamiento y tratamiento", señaló la secretaria de Acceso a la Salud Vizzoti, según consignó la agencia Noticias Argentinas. En ese sentido agregó: "El en el crucero es más estrecho", por lo que "la posibilidad de transmisión es más alta de lo habitual".

Todas las personas a bordo del crucero fueron puestas en cuarentena. FOTO: AFP

"La cuarentena histórica de China es muy importante para atrasar la salida del virus. El 99 por ciento de los casos están ahí, la mayoría estuvieron en Wuhan y son muy poquitos que se adquirieron de persona a persona", completó la funcionaria.

Cifras. Hasta el momento se registraron 636 muertes por el coronavirus, con más de 31 mil infectados. También se informó que se le hace un seguimiento a 3140.000 pacientes, quienes tuvieron contacto con alguno de los infectados. El virus se cobró la vida del oftalmólogo Li Wenliang, quien murió en el hospital central de Wuhan y fue uno de los primeros en dar la voz de alarma ante la aparición del brote, lo que le costó que las autoridades lo acusaran de "propagación de rumores".

F.D.S./A.B