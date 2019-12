Quién es Ginés González García, el médico a favor del aborto y enfrentado con los laboratorios que vuelve al Ministerio de Salud

por Diamela Rodríguez

Con 74 años, a Ginés González García le sobra curriculum: fue tres veces ministro de Salud (una en la Provincia de Buenos Aires y dos en Nación) y a partir del 10 de diciembre volverá a esa cartera de la mano de Alberto Fernández, quien supo ser su jefe de Gabinete bajo el mandato de Néstor Kirchner. Durante su gestión desarrolló un plan basado en la educación sexual y la libre distribución de preservativos y anticonceptivos y se enfrentó con los laboratorios. Su postura a favor de la despenalización del aborto provocó un escándalo con la Iglesia, que terminó en 2007 con su salida de la gestión hacia la embajada de Chile. En medio de un cierre de Gabinete conflictivo, el líder del Frente de Todos se decidió por la experiencia antes que por las internas, para reconstruir una cartera que Mauricio Macri relegó: "Te necesita la Argentina", justificó el presidente electo este martes 3 de diciembre.

Fernández anunciará los nombres de sus futuros ministros el próximo viernes 6 de diciembre, pero el presidente electo ya adelantó varias designaciones esta semana, entre ellas la del futuro titular de la cartera sanitaria. "Hoy se me escapó", reconoció Fernández durante una entrevista a C5N. El anuncio fue durante la entrega del título "Honoris Causa" en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires: "Hice lo imposible para no tener que convocarte, pero te necesito. Te necesita la Argentina que se ha vuelto a enfermar de sarampión, de varicela, de tuberculosis. Son millones de argentinos que no tienen tiempo. No hay tiempo para aprender, Ginés", expresó.

Graduado de cirujano en la Universidad Nacional de Córdoba en 1968, González García obtuvo otros títulos en Salud Pública con Especialización en Administración en Salud (UBA), Especialista en Salud Pública del Consejo de Médicos de Córdoba (1972), Médico Sanitarista de la Academia Nacional de Medicina (1995) y Magíster en Sistemas de Salud y Seguridad Social (Universidad Nacional de Lomas de Zamora). Entre 1970 y 1976, trabajó en Salud Pública en Salta, Buenos Aires, La Rioja, Córdoba y San Luis como delegado sanitario federal.

Vamos a volver: los exfuncionarios kirchneristas que Alberto Fernández considera para su Gabinete

En San Luis había llegado a ocupar el puesto de director general, pero fue obligado a renunciar en 1976 tras el golpe de Estado. Permaneció exiliado en España y a su regreso, en 1988, Antonio Cafiero lo designó ministro de Salud en la provincia de Buenos Aires, cargo que ocupó hasta 1991. El "bombero" Eduardo Duhalde lo convocó en medio del incendio (enero de 2002) y se quedó hasta el último día del mandato de Néstor Kirchner, el 9 de diciembre de 2007.

Ginés García González junto a Alberto Fernández y Carlos Tomada en conferencia de prensa.

En medio de la profunda crisis económica y social que atravesaba el país, González García impulsó la Ley 25.649 de Prescripción de Medicamentos por su Nombre Genérico, más conocida como "Ley de Genéricos", que se sancionó en el año 2002. Así se enfrentó con los principales laboratorios, ya que obligaba a prescribir los medicamentos en base a su nombre genérico, y no su marca.

"En su momento fue impresionante. Generó una disminución del precio de los medicamentos. Frenó notablemente la suba en un momento inflacionario de la Argentina y recuperó muchísimo el acceso de la gente. El único que elegía el medicamento era el médico, con la política de prescripción por nombre genérico lo hizo el paciente", analizó Ginés 12 años más tarde durante una entrevista con Infobae.

Gines García González candidato a legislador porteño en 2007.

González García impulsó también el Plan Remediar, de distribución gratuita de medicamentos, y el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, con énfasis en la implementación del protocolo de aborto no-punible, que provocó entonces un escándalo con la Iglesia. La polémica se desató cuando el gobierno propuso distribuir en forma gratuita la píldora del día después en el sistema sanitario, como parte del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable que impulsaba el Ejecutivo.

En ese entonces, sacerdotes de la línea más confrontativa, como el arzobispo de La Plata monseñor Héctor Aguer, advirtieron que se estaba "creando el clima para despenalizar el aborto". En respuesta, Ginés los acusó a los obispos de "mentir" al asegurar que la píldora es abortiva, ya que a su entender está "científicamente comprobado que no lo es".

Gines González en su rol de embajador en Chile junto al expresidente Néstor Kirchner, Sebastián Piñera y en La Moneda Palacio Presidencial en Santiago.

El conflicto con la Iglesia terminó con su salida del Ministerio para dejarle el cargo a Graciela Ocaña, su sucesora al asumir Cristina Fernández de Kirchner. A pedido de Néstor Kirchner, se presentó como candidato a legislador porteño en la campaña de Daniel Filmus para la jefatura de Gobierno. Sin embargo, su destino fue a la embajada de Chile, lugar que ocupó hasta la llegada de Mauricio Macri al poder.

Luego del triunfo del Frente de Todos en las PASO de agosto, el nombre de Ginés fue de los primeros en sonar para la cartera de Salud. Consultado por PERFIL, antes de que se concretara el triunfo en octubre, había confesado que su intención era "estar en el proyecto" de la fórmula Fernández-Fernández, y aclaró: "Dentro o fuera del gobierno". Con el correr de las semanas, el diputado Pablo Yedlin, del riñón del gobernador tucumano Juan Manzur, comenzó a tomar espacio para ocupar el cargo. Sin embargo, los escándalos del peronismo en Tucumán le hicieron perder acciones.

Con su acercamiento a Cristina y con la elaboración el documento técnico del PJ sobre el área de Salud a pedido de José Luis Gioja, García González ganó la batalla. Ahora deberá enfrentar la guerra: reconstruir un Ministerio que Cambiemos relegó a Secretaría, atender el rebrote de enfermedades que parecían solucionadas como el sarampión, compensar los faltantes de vacunas y medicamentos, y volver a impulsar el aborto no-punible, con la esperanza de que ahora sí pueda ser ley.

DR/FF