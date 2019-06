Gines González García discutió a los gritos con Fernando Iglesias por la salud pública

El exministro de Salud, Ginés González García y el diputado de Cambiemos, Fernando Iglesias, tuvieron una fuerte discusión al hablar sobre la gestión del Gobierno anterior y la actual del presidente Mauricio Macri, a raíz del funcionamiento de la salud pública y el presupuesto destinado a cada distrito.

El debate entre ambos se dio en el marco del programa A Dos Voces, que se emite por el canal Todo Noticias. El legislador oficialista apuntó contra el exfuncionario de Néstor Kirchner por su cercanía con la fórmula Fernández-Fernández, y cuestionó a quienes critican a Cambiemos y durante el kirchnerismo "decían que había menos pobres que Alemania".

"Me parece muy bien que piensen en el futuro, pero todos los candidatos que proponen son ex funcionarios del kirchnerismo. Gente que dice que no somos confiables y formaba parte de un equipo que decía que teníamos menos pobres que Alemania", criticó el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

Al escucharlo, el exembajador lo frenó: "¿Cómo podés defender a un gobierno que no tiene vacunas? No existe en la historia un país que haya hecho eso, es defender lo imposible", sostuvo en referencia al anuncio de abril pasado de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (Save), que expresó su "profunda preocupación" por la "provisión irregular e insuficiente de vacunas incluidas en el calendario nacional" en varias provincias.

La Defensoría del Pueblo de la Nación, además, había "instado" a la Secretaría de Salud de la Nación y provinciales a "tomar las medidas necesarias para cumplimentar el Calendario Nacional de Vacunación debido a reclamos informados por faltantes de vacunas en cinco provincias".

En esa línea, García González continuó: "¿Sabés cuánto presupuesto hay para la ciudad de Buenos Aires? 231 mil millones de pesos. ¿Y para La Matanza, que tiene la misma población y mucha más pobreza que la ciudad y la misma superficie? 9 mil millones".

"Ginés, me crié en Avellaneda, conozco bien toda la historia del peronismo. ¿Quién gobernó la Matanza durante tanto tiempo? Ahora dicen lo del presupuesto, pero no es de ahora. No te puedo contestar lo de la salud porque no soy especialista en salud, presenten la denuncia", le dijo Iglesias.

A la sugerencia del diputado, el ex ministro le respondió: "Qué denuncia, yo no soy un denunciador. Son las madres que van a vacunar y no hay vacunas. Pasa en todas las provincias y dicen 'ya compramos, ya le mandamos', y la verdad es que uno va y no hay", manifestó el extitular de la cartera de Salud.

