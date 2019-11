Duhalde, tras la reunión con Fernández: "Le tengo una confianza absoluta a Alberto"

El presidente electo Alberto Fernández sigue con su gira de reuniones con distintos referentes políticos nacionales e internacionales en sus oficinas de Puerto Madero. En este caso fue el turno del ex mandatario nacional Eduardo Duhalde, quien afirmó que está a "disposición" del próximo gobierno.

"Yo le tengo una confianza absoluta a Alberto", aseguró el también exgobernador bonaerense en diálogo con la prensa al salir del encuentro.

Por su lado, desde su cuenta de Twitter, Fernández elogió a ex presidente y utilizó una curiosa expresión: "Siempre digo que si hiciéramos un monumento al bombero, debería tener la cara de Eduardo Duhalde, porque sacó al país del incendio y allanó el camino para volver a crecer".

"Gracias, Eduardo, por tu visita de hoy y tu consejo permanente. Vamos a levantarnos una vez más", sentenció en la red social.

En declaraciones a la prensa, Duhalde sostuvo que hay que apostar "a generar riqueza" y recordó que de la crisis de 2001 se salió "por una apuesta a la producción". "El rumbo es la producción", subrayó el exmandatario nacional.

"Lo tengo cansado ya con Whatsapp (a Fernández). Vine a hablar de lo que hablamos siempre: la necesidad de que un presidente argentino tenga ADN productivo. Que se ocupe del trabajo y la producción. Desgraciadamente la cultura se ha convertido en una cultura usurera y se olvidan del trabajo y la producción”, contó.

Deuda con el FMI. Duhalde dejó una polémica declaración sobre qué debe hacer Alberto Fernández con la deuda que hereda del Gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"El FMI sabe que no le podemos pagar, entonces no se paga", sentenció, y explicó: "No se puede pagar, ellos lo saben, pero saben también como sabemos nosotros, que tenemos la potencialidad para pagar en el futuro".

Sin embargo, insistió con no pagar parte de la deuda y habló de una quita de capital en el pago: "Hay que negociar plazos largos con quita seguramente de capital".

"Ya saben que no podemos pagar. ¿O te creés que son zonzos los acreedores?. No podemos. Y cuando no se puede, no se paga: es lo que me pasó a mí”, declaró a la salida de la reunión.

En esa línea, recordó lo que le sucedió a él durante su presidencia: "Un año y medio estuvimos discutiendo, nos decían que bajemos las jubilaciones. Y después se arregló con una quita importante en 2003. Pero ese no es el problema de Argentina: no lo que debemos, sino que no producimos”.

Por último, evitó criticar al presidente saliente: "Hay que dedicarse a no pelearse más. Ni con Macri ni con nadie. Cada uno tiene que hacer un aporte, y si no, serán traidores a la causa de la gente. Eso nos enseñó Europa".

