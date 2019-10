Eduardo Duhalde: "Macri y Fernández son responsables de lo que pase en Argentina los próximos meses"

El expresidente Eduardo Duhalde fue uno de los invitados que tuvo Jorge Fontevecchia la noche del domingo 27 de octubre con motivo de la elección presidencial que se desarrolló en el país. Su reportaje coincidió con el momento en que comenzaron a conocerse los resultados provisorios del escrutinio que dieron como ganador a Alberto Fernández. En ese sentido, el exgobernador bonaerense precisó que tanto Mauricio Macri como el mandatario electo, "son responsables de lo que pasará en Argentina en los próximos meses". Además, pidió que se gobierne "hacia adelante" y "sin mirar para atrás".

Ante la consulta del periodista y conductor de Periodismo Puro, programa emitido por Canal Net, sobre de la relación entre el presidente electo y el líder de Cambiemos, el exmandatario señaló: "No puede haber odio entre Macri y Fernández, lo que hay son posiciones diversas que se van agravando. Quiero creer que los argentinos tenemos que dejarnos de pelear que es el ejemplo que nos dejó Europa".

En ese sentido, agregó: "Macri y Fernández son responsables primarios de lo que va a pasar en la Argentina en los próximos meses y años. Ellos son responsables, por lo tanto tienen la obligación de estar juntos. Los países no salen tan peleados y tan divididos". Por ello, aconsejó: "De ahora en adelante, esta prohibido mirar para atrás y no hay que echar la culpa de nada a los que se fueron, porque la culpa de lo que pasa en la Argentina es de todos nosotros".

En otro fragmento del reportaje, el ex jefe de Estado habló acerca de qué debe hacer a partir de este lunes 28 de octubre -un día después de la elección- tanto el Gobierno como Alberto Fernández: "Lo primero que tiene que hacer un Presidente es confirmar su gabinete y decirle a éste que no hable para atrás, lo pasado pisado, porque es gratis hablar mal del que ya se fue, pero es agregar un problema más a los que ya existen", sentenció. "Los que han sido elegidos para gobernar lo tienen que hacer para adelante", añadió.

"A la gente que perdió, que representa el 40% de los argentinos, tenemos que respetarla en todos los aspectos. Tenemos que esperar que en dos años haya elecciones y no haya odio", manifestó Duhalde.

Asimismo, opinó: "Quien está en la presidencia tiene que conquistar el poder. Un país no puede salir, me parece a mí, de situaciones tan complejas como las que vivimos si quien está en la cúspide del poder, no puede manejarlo. Yo creo que Alberto ha demostrado antes ser un buen ejecutor y ahora ha demostrado algo que me tapó la boca, porque la verdad, esa capacidad de consensuar tan notoria de él me hace generar ilusión".

Por último Fontevecchia le consultó cómo cree que será el vínculo entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner cuando asuman sus respectivos cargos de presidente y vice a partir del 10 de diciembre, y Duhalde respondió sin dudar: "No puedo imaginar que la relación entre ellos sea mala porque se termina todo".

