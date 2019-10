El FMI felicitó a Alberto Fernández: "Esperamos trabajar con su Gobierno"

La relación con el Fondo Monetario Internacional será uno de los ejes claves del Gobierno de Alberto Fernández, dado que el presidente electo apunta a renegociar el acuerdo "stand-by" de 57.000 millones de dólares que el organismo firmó con su antecesor, Mauricio Macri, y que constituye una de las mayores fracciones de la creciente deuda externa argentina. En ese contexto, en la madrugada de este lunes 28 de octubre aparecieron las felicitaciones oficiales del FMI al presidente electo, luego de que el Frente de Todos triunfara en las elecciones generales de este domingo.

La comunicación llegó de parte de Kristalina Georgieva, flamante directora gerenta del Fondo, quien felicitó al exjefe de Gabinete por su victoria y anticipó que "espera con ansias" trabajar con el nuevo Gobierno, que enfrenta una complicada situación económica.

El FMI espera el plan del próximo Gobierno para renegociar el acuerdo

"¡Felicitaciones al presidente electo Fernández por su elección! Esperamos con ansias poder trabajar con su gobierno para abordar los desafíos económicos que enfrenta Argentina y para promover un crecimiento inclusivo y sostenible que beneficie a todos los argentinos", escribió en Twitter la sucesora de Christine Lagarde.

