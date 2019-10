Guido Sandleris defendió el cepo: "Sé que esta medida transitoria afecta a muchas personas"

El cepo cambiario que el Gobierno nacional reestableció en septiembre se endureció este lunes 28 de octubre tras la derrota de Juntos por el Cambio en las elecciones generales del domingo. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció una nueva restricción: de los 10.000 dólares mensuales por personas planteados hace dos meses, ahora se puede comprar solo 200 dólares por mes y se permite retirar hasta 100 en efectivo.

El objetivo de esta medida es evitar una nueva corrida cambiaria como la se produjo después de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto. El endurecimiento del cepo apunta también a evitar un derrumbe en las reservas de la entidad, algo que el presidente electo, Alberto Fernández, le reprochó al Gobierno en ese momento.

En ese marco, el titular del BCRA, Guido Sandleris, encabezará una conferencia de prensa en la sede de la entidad monetaria a las 8:30 horas para brindar mayores precisiones sobre la decisión dada a conocer anoche a través de un comunicado. “Las medidas anunciadas son transitorias, hasta diciembre de 2019”, anticipó el organismo.

Tras la aplastante victoria del Frente de Todos en las PASO, el dólar dio un salto y se ubicó por encima de los $60 para después rondar los $58. El viernes antes de las elecciones generales la divisa estadounidense para la venta minorista fue en aumento y finalizó en $65, con valores aún más altos en las cotizaciones del blue ($67) y el contado con liquidación ($78). Desde el 11 de agosto hasta hoy, la entidad monetaria perdió de sus reservas casi 23 mil millones de dólares.

Caen las reservas y crece la brecha del dólar paralelo, dos temas que preocupan a Alberto Fernández

La conferencia de Sandleris se realiza antes del desayuno previsto entre el actual jefe de Estado, Mauricio Macri, y el presidente electo, Alberto Fernández, a las 10 de la mañana en la Casa Rosada. Ambos dirigentes anunciaron su encuentro en sus respectivos discursos después de que se conocieran los resultados del escrutinio provisorio.

En agosto, Fernández pidió a la Casa Rosada que no desatendiera las reservas del país. “Estoy de acuerdo con esa idea y lo que creo también, y se lo dije al Presidente, es que tratemos de preservar las reservas porque no son un dato menor. Yo tengo muy en cuenta que el último informe del Fondo que data de 20 días atrás el cálculo es que las reservas reales netas a 10 de diciembre es del orden de 11 mil millones de dólares, que eso a mí me alarmó mucho, y en este proceso podría significar un deterioro mayor”, consignó el entonces candidato del Frente de Todos.

