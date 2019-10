Cepo "total": sólo se podrán comprar 200 dólares por mes

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió cerrar casi por completo el grifo de dólares: desde mañana solo se podrán retirar 200 dólares por mes. Esta medida para evitar una disparada como la que tuvo la divisa luego de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto. Cabe recordar que, a partir de aquel día hasta hoy, el Banco Central perdió de sus reservas casi 23 mil millones de dólares.

"Ante el grado de incertidumbre actual, el Directorio del BCRA decidió tomar este domingo una serie de medidas que buscan preservar las reservas del Banco Central. Las medidas anunciadas son transitorias, hasta diciembre de 2019", señala un primer comunicado de la autoridad monetaria. Además, el documento señala que el 28 de octubre a las 08.30 el presidente de la entidad, Guido Sandleris, brindará una conferencia de prensa.

"Se establece un nuevo límite de U$S200 mensuales a la compra de dólares para personas físicas con cuenta bancaria y en U$S100 a la cantidad de dólares que pueden ser comprados en efectivos", añade el escrito enviado a la prensa por el Central. Y concluye: "Estos límites no son acumulativos".

El economista Miguel Boggiano advirtió desde su cuenta de Twitter los posibles efectos nocivos de la medida: "Cepo a fondo: ahora el máximo para comprar será de 200 dólares por mes. Prepárense para ver como se catapulta el Contado con Liquidación y el Blue. Brecha al mango. En breve se frenan muchas actividades porque no habrá precios".

Lo que plantea Boggiano tiene que ver con que la última vez que hubo un control de cambios tan duro, es decir, durante el Gobierno de Cristina Kirchner, la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo alcanzaba, en algunos casos, el 100%.

En un tono similar, el economista Mariano Kestelboim escribió: "200 verdes por mes. El blue va a estallar".

Por su parte, el economista e investigador de la Universidad Nacional de Avellaneda, Sergio Chouza, consideró necesaria la medida pero criticó la falta de timming: "Decisión apropiada, aunque implementada demasiado tarde. Reafirma lo que veníamos planteando: el límite absurdo de U$S10.000 solo tenía un propósito electoralista. No corregirlo hasta después de la elección nos hizo pagar un costo altísimo en términos de reservas del BCRA".

Asimismo, el director de Resarch And Traders, Gustavo Neffa, señaló: "Se endurece el cepo mucho más de lo imaginado: se podrán comprar no más de USD 200 por mes por persona con cuenta bancaria. Al menos no veremos tantos coleros mercenarios al caminar por el Microcentro ahora. Somos Argenzuela".

