Con dólar récord y reservas al límite, los mercados esperan tensión hasta el 10D

por Mirta Fernandez

El Gobierno llega a las elecciones del domingo con un dólar recalentado en el mercado oficial, donde la divisa cerró a valor récord. Para la venta minorista finalizó ayer en $ 65, según el promedio del BCRA, o sea una suba de $ 1,66 frente al jueves y de $ 4,27 o 7,02% en la semana. En el segmento mayorista, la divisa finalizó a un nuevo máximo de $ 60, es decir un alza semanal de $ 1,65. El salto se dio pese a que el Banco Central redobló en la semana su intervención con ventas directas en contado, operó en futuros, recurrió al esquema de subastas y contó además con la ayuda de bancos oficiales. La entidad pasó de vender la semana anterior entre US$ 100 y US$ 150 millones diarios a casi US$ 800 millones diarios las dos últimas jornadas (entre subasta y ventas directas). Eso derivó en un mayor drenaje de reservas, que ayer finalizaron en 43.503 millones. Cayeron 1.755 millones respecto al jueves.

Desde el BCRA indicaron que “la mitad de la caída se puede explicar solamente por el adelantamiento de dólares físicos a las diferentes entidades bancarias para que, en caso de que los clientes los requieran, las sucursales cuenten con billetes disponibles”. Además, venció una Lete por US$ 200 millones, precisaron operadores. La sangría desde las PASO alcanza a US$ 22.800 millones.

El volumen operado ayer ascendió a US$ 1.152 millones, un récord desde el cepo. El financista Christian Buteler lo atribuyó a que “la gente huyó del peso y compró dólares con lo que tenía en el bolsillo, en los bancos y casas de cambio había gente comprando US$ 200 o US$ 300”. En ese clima, también voló el dólar o blue a $ 76, mientras que el contado con liquidación (CCL) –que surge de la compraventa de bonos y acciones que se liquidan en el exterior– superó los $ 80. Esta operatoria de cobertura hizo subir la Bolsa hasta 6%, mientras el riesgo país saltó a 2131 puntos.

Escenarios. Analistas consultados por PERFIL vincularon la disparada del dólar a la expectativa del mercado de posibles turbulencias financieras durante la transición. Ante la escasez de reservas por las ventas del BCRA, el retiro de depósitos y pagos de la deuda, ya dan por descontada una profundización del cepo la próxima semana El tope de US$ 10 mil mensuales de atesoramiento para personas físicas se reduciría. La mayoría especula que a US$ 2 mil.

Diego Falcone, de Cohen SA, sostuvo que “el mercado descuenta que el lunes habrá otro régimen cambiario, difícil que sigan permitiendo US$ 10 mil por mes”. Nery Persichini, de GMA Capital, coincidió en que “es difícil que el cepo se mantenga desde el 1º de noviembre con las actuales características, la magnitud de la restricción dependerá del resultado electoral”, y juzgó que “si en la Ciudad de Buenos Aires se va a ballottage no veo a Macri tomando una medida tan antipática”.

Norberto Sosa, de Invertir en Bolsa, acordó: “Si triunfa Fernández a nivel nacional, y hay segunda vuelta en CABA, el Gobierno intentaría no aumentar el cepo, y seguiría perdiendo reservas”. Todos alertan que un mayor control cambiario ampliará aún más la brecha. En el CCL podría llegar “a 40% o 45%” la semana entrante, según proyectan Falcone y Mauro Mazza, de Bull Market Brokers.

En el radar, algunos vislumbran un eventual desdoblamiento cambiario. Guido Lorenzo, de LCG, cree que “en el corto plazo se optará por profundizar primero el control de cambios para derivar en un desdoblamiento cambiario” donde “se institucionaliza quién puede comprar dólares para el comercio y quién para operaciones financieras”. Para Mazza, “lo que puede ocurrir es que si querés dólar para turismo metan un impuesto, por ejemplo, del 30%, sería un desdoblamiento implícito pero manteniendo un dólar único”.

Según Mazza, “esta semana hubo apuro por comprar contratos futuros a diciembre y enero, el mercado cree que el que va a hacer el salto devaluatorio es Alberto Fernández en diciembre y ahí con esa base hacer el pacto social de precios”. Para Lorenzo,”el evento financiero que podría ocurrir es que suba el tipo de cambio”.

Los analistas ven riesgo de eventual default en algún momento del primer semestre ante la escasez de reservas y vencimientos de deuda por US$ 23 mil millones en ese lapso, si no se logra una rápida renegociación de la deuda con el FMI y acreedores privados. Santiago López Alfaro advirtió que “la situación actual no es sostenible, un país que no tiene financiamiento y paga toda su

deuda, si (la reestructuración) tarda y se siguen perdiendo reservas, y como estamos en una etapa estacional de diciembre a abril donde los exportadores liquidan menos, los dólares podrían no alcanzar más allá de marzo”. Según LCG, las reservas netas suman US$ 11.270 millones, con lo cual “no alcanzarían a cubrir tres meses de importaciones”.

Apps de compra de dólares, con feriado cambiario de hecho

Frente al clima de tensión cambiaria, algunas plataformas digitales en las que se puede comprar y vender el billete verde las 24 horas los 365 días del año, y a un mejor precio que en el canal tradicional de bancos y casas de cambio, decidieron poner una pausa a las operaciones durante el fin de semana. Es el caso de la app DolarIOL, donde la operatoria de compra y venta estuvo habilitada hasta las 15 de ayer, informó que “el servicio volverá a estar activo el lunes 28 de octubre, cuando el mercado de cambios reanude su actividad”. Naranja X optó por la misma medida e indicó que desde ayer “a las 15.30 y hasta el lunes 28 la compra y venta de dólares no estará disponible en la aplicación” aunque aclaró que “los usuarios podrán realizar otras operaciones como transferencias de fondos disponibles en las cuentas (depósitos de pesos, como también retiro en ambas monedas) y recarga de tarjetas de transporte”. Por su parte, el sitio Buendolar precisó que va a operar todo el fin de semana con la cotización congelada del viernes hasta agotar stock de US$ 300 mil. El banco digital Brubank estableció límites para la compra. Ayer permitió durante horario bancario “comprar hasta US$ 9.950, con tope mensual de US$ 9.950”. Luego de las 15 fijó un tope de US$ 250, y puntualizó que “ese límite incluye lo que se haya comprado durante horario bancario, es decir que si se compró más de US$ 250 dentro del horario bancario, fuera del mismo no se podrá comprar”. Hoy operará todo el día con ese límite de US$ 250, y para manaña no habrá operatoria de cambio. Se informó que recién se comenzará a operar el lunes luego de la apertura del mercado. En el caso de Balanz, la app funcionará durante el fin de semana. “Seguiremos vendiendo, con los topes de la ley”, comentaron.