Fontevecchia: "Argentina tiene una neurosis, un problema con el mundo"

El periodista Jorge Fontevecchia, CEO de Perfil Network, participó este martes del programa Corea del Centro (Net TV) en el que analizó la situación política de la Argentina: “Estamos viendo la realidad en un ataque de pánico y no la estamos mirando bien”, analizó. “Todo parece un laberinto imposible de resolver”.

Fontevecchia, asegura, sin embargo, que la historia argentina demuestra que se sale de las recurrentes crisis históricas: “En general los presidentes cuando llegan al poder no saben qué hacer, y van probando hasta encontrar su camino, y ese camino está dado por las condiciones de posibilidad”, sintetizó en la entrevista con María O’Donnell y Ernesto Tenembaum, en un programa en el que también participó el analista político Eduardo Fidanza.

Fontevecchia cree que existe pánico en la sociedad argentina al vislumbrar un panorama poco alentador tras el cambio de gobierno del 10 de diciembre porque “el miedo genera más rating y es convocante”. “Argentina tiene una neurosis”, aseguró; “si tuviera que simplificarla, diría que tiene un problema con el mundo, porque tienen un territorio enorme, con muchos recursos naturales, sin guerras ni problemas, e integrarnos al mundo significa pasar a tener los problemas del mundo”.

Mirá el video con la entrevista completa:

“Creer que todo lo que hizo Macri está mal, como decir que todo lo que hizo Cristina está mal, es una simplificación por momentos infantil, del lado del macrismo gorila, con lo de la antipatria del otro lado”, analizó Fontevecchia. Más puntualmente, afirma cree que el grave error del presidente Mauricio Macri es que “construyó una propuesta de futuro en una sociedad que es mas hedonista, con más gente que quiere más tiempo libre que un país más desarrollado”.

“Macri no comprendió la idiosincrasia argentina y a las nuevas generaciones, que no tienen una relación con el esfuerzo como la que tenían los inmigrantes”, dijo el periodista. “Pero eso no es un problema insalvable”. Remarcó, sin embargo, el amplio sector de la sociedad argentina que podría quedar sin representación política en el caso de que el presidente no alcance la reelección: “El significante Macri se lleva más que Macri y va a quedar sin representación la cantidad de personas que merece ser representada”.

“Es necesario que distintas personas y pensamientos tengan representación", dijo Fontevecchia. Macri se va a llevar un sector acéfalo de representación. Eso es un fracaso de Macri”, resumió para agregar que “si realmente Alberto Fernández pretende ser el presidente que cierre la grieta tiene que buscar consensos con la argentina que no no le da sus votos”.

D.S.