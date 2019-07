Alarma por la falta de vacunas: causas y consecuencias

por Fermín Filloy

Argentina atraviesa una difícil situación por el faltante de vacunas. La ministra de Salud y Desarrollo Social Carolina Stanley y el secretario de Salud Adolfo Rubinstein fueron cuestionados la semana pasada y desde el Congreso se reclamó información al Gobierno por la gravedad del asunto. El Equipo de Investigación de Perfil Educación accedió al documento oficial que revela este presente alarmante. El paper surgió como respuesta a un pedido de informes de la Comisión de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados, con datos actualizados hasta el 20 de mayo de 2019. Y los detalles son preocupantes.

El informe fue elaborado consta de 7 páginas y se titula “Respuesta al Dictamen de la Comisión de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados sobre Vacunas”. Fue elaborado por la Secretaría de Salud de la Nación y detalla que 14 vacunas, sobre las 20 del calendario obligatorio, son adquiridas por medio del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, que se lo compra a distintos laboratorios alrededor del mundo.

El documento ensaya una hipótesis que vincula los posibles faltantes de vacunas con el proceso de adquisición: “Problemas de producción mundial y falta de abastecimiento en el mercado internacional, sobre todo en vacunas con un único proveedor; demoras en el envío de los embarques; capacidad operativa para los despachos de dosis cuando se producen varios ingresos por dosis faltantes y se hacen envíos extraordinarios que, sumados a los regulares, pueden generar falta de capacidad de almacenamiento en las cámaras provinciales, etcétera”, se explica en el informe del oficialismo.

El objetivo expuesto es cubrir del Calendario Nacional de Vacunación un total de 42 millones de dosis anuales. Pero, hasta ahora, sólo se repartieron 22.680.281 y para fin de año esperan completar la cifra. Para eso, el Gobierno le asigna presupuesto al Programa de Control y Prevención de Enfermedades Inmunoprevenibles, que entre otras cosas realiza los procesos de compra y la distribución a las provincias. Trimestralmente a 22 de ellas y mensualmente a Santa Fe y Buenos Aires.

En 2019 ya se asignaron más de $12 mil millones, ya que buscan subsanar lo ocurrido en 2018, cuando fue la crisis del dólar y se presupuestaron $5 mil millones. Así lo explica ante el Equipo de Investigacion Mario Kaler, secretario de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social: “Con la crisis de 2018 nos tuvimos que acomodar porque las vacunas se compran en dólares. En 2019 el presupuesto está asegurado y ya pagado”.

Kaler insiste en que la tabla publicada “es parcial”, y arguyó que hay situaciones que exceden a su función: “Repartimos a las provincias, que entregan en hospitales y centros de salud. Puede ser que algún hospital no reciba, pero también depende de las jurisdicciones esto”.

En cuanto a provincias, la de Neuquén, a través de su ministra de Salud, Andrea Peve, reclamó ante Nación porque faltaban hasta principios de julio las vacunas contra la meningitis para el trimestre de julio, agosto y septiembre. Araceli Gitlein, responsable del Programa Ampliado de Inmunizaciones, que regula la distribución en la provincia, manifestó ante el Equipo de Investigación: “Nos dijeron que se va a regularizar pronto. El reclamo es una formalidad”.

“Queremos llevar tranquilidad. En 2019 ya se compraron todas las vacunas. Ya fue pagado, y todas las vacunas -menos la de Meningococco- están siendo repartidas en tiempo y forma por trimestre de acuerdo a las necesidades de cada provincia”, finalizó Kaler, que además dejó en claro que en 2020 repetirán el mecanismo sin problemas.



Una de las informaciones llamativas fue la cantidad de dosis adquiridas para vacunas contra las Hepatitis A y B pediátricas. En diálogo con El Equipo, el legislador justicialista Pablo Yedlin, vicepresidente de la Comisión de Salud, explicó: “Se ponen en el recién nacido. En Argentina nacen 700 mil chicos por año, por lo que la cantidad debería ser esa o más”. De acuerdo a la publicación, para Hepatitis A pediátrica se compraron 401 mil dosis en 2017 y 298 mil en 2018. Para Hepatitis B pediátrica 300 mil en 2018 y 375 mil en 2019. “Entonces, la mitad de los chicos nacidos no van a recibir o no han recibido esas vacunas”, dice Yedlin. En el informe se resalta que el último caso de trasplante hepático pediátrico por Hepatitis A fue en 2007.

Otros datos del paper:

Último caso de poliomielitis:1984.

Último caso de Sarampión endémico: 2000. Y el último fallecimiento por esta enfermedad: 1998.

Último caso de Rubéola y SRC (Síndrome de Rubéola Congénita): 2009.

Último caso de tétanos neonatal: 2007.

Último caso de difteria: 2006.

No se presentaron casos de Fiebre Amarilla en 2019.



En 2018, el Ministerio de Salud pasó a ser una Secretaría dependiente de Desarrollo Social, la cartera de Carolina Stanley. Sobre este punto ahondó Yedlin: “Stanley no tiene ni la más remota idea de lo que es una vacuna. Es en parte motivo de este y de todos los problemas que hay en Salud”. Y concluyó: “Este Gobierno tiene responsabilidad de pedir vacunas para 2020, y lo pueden dejar hipotecado. Te dicen que está todo bien y sabemos que no es así. Lo sabemos nosotros y todas las madres argentinas que tienen chicos. Esto no se resuelve mintiendo”. En este sentido, el funcionario Kaler se defiende: "No es así. En 2019 ya aseguramos el presupuesto, y lo que resta hacer en el año ya está pagado, no sólo con respecto a vacunas".

Desde el CONICET, la doctora en bioquímica y especialista en vacunas bacterianas, Daniela Hozbor, recibió la información que circuló y opinó: “Faltan vacunas, por lo que sea, pero faltan. No tiene que ser una cuestión política. Tenemos que tener el insumo disponible y no jugar con estas cosas”. En segundo término, explicó posibles consecuencias: “Si no se soluciona el problema, lo que va a venir va a ser tremendo. Nos vamos a encontrar con población que vino a vacunarse y perdió una dosis porque no había. Entonces hay que armar nuevos esquemas rápidos y campañas para que la gente vuelva a vacunarse”.

En cuanto al paso de Salud de ministerio a secretaría, deslizó: “Con el ministerio también hubiese sido así. No hay priorización en temas importantes como salud, ciencia y educación”.



*Equipo de Investigación de Perfil Educación