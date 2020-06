Científicos argentinos desarrollaron un suero terapéutico anti Covid-19

Científicos argentinos desarrollaron un suero hiperinmune para tratar a pacientes infectados con Covid-19 en estadios tempranos o moderados de la enfermedad. El medicamento mostró en pruebas de laboratorio (in vitro) la capacidad de neutralizar el virus SARS-CoV-2, por lo que ahora se busca avanzar con ensayos clínicos en humanos para comprobar su seguridad y eficacia. El avance es fruto del trabajo de articulación pública-privada y fue encabezado por investigadores del laboratorio Inmunova, el Instituto Biológico Argentino y el ANLIS-Malbrán, con la colaboración de la Fundación Instituto Leloir (FIL), Mabxience, Conicet y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).

“En marzo estábamos en pleno ensayo clínico de nuestro suero para la prevención del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) y empezamos a tener información del SARS-CoV-2. La incertidumbre era enorme, tuvimos algunas reuniones y vimos la posibilidad de aplicar la misma tecnología para Covid-19. Nos acoplamos al grupo de trabajo de Andrea Gamarnik en la FIL para producir proteínas, mientras buscábamos otras alternativas de inmunógenos”, le explicó a PERFIL Fernando Goldbaum, director científico de Inmunova y jefe del Laboratorio de Inmunología y Microbiología Molecular en la FIL.

Pruebas en el ANLIS-Malbrán mostraron el poder neutralizante del suero

El suero anti Covid-19 confiere inmunidad pasiva al paciente y es similar a los que se usan para tratar el envenenamiento por picadura de serpientes y alacranes o exposición al virus de la rabia. En su desarrollo se utilizó como antígeno (como molécula para inducir una respuesta inmune) una proteína recombinante del virus con el fin de obtener anticuerpos policlonales equinos. La proteína Spike es la herramienta que utiliza el SARS-CoV-2 para penetrar en la célula. Particularmente, una parte denominada dominio RBD es la que se une con un receptor celular (ACE2) y posibilita la infección del virus. Investigadores de la FIL, Mabxience y Unsam desarrollaron cantidades suficientes de esa proteína recombinante.

Luego se inmunizo a caballos con esa proteína y tras 35 días se extrajo el plasma. El resultado fue un suero producido por el Instituto Biológico Argentino que contiene gran cantidad anticuerpos con capacidad neutralizante: es decir, que podría evitar que el virus ingrese a las células que es donde se multiplica. “Los primeros días de junio pudimos realizar pruebas en ANLIS- Malbrán para demostrar in vitro el poder neutralizante de nuestro suero. Hace una semana tuvimos el resultado de que la capacidad neutralizante es muy alta y ya tenemos un primer lote del producto”, sostuvo el investigador del Conicet.

El equipo de científicos de Inmunova

Hasta el momento, los medicamentos que se estudian contra el coronavirus como antivirales o corticoides están direccionados a pacientes hospitalizados y en estadios críticos. “Nuestra idea es aplicar el suero en pacientes de 18 años o más con un estadio moderado de la enfermedad y hasta 10 días de los primeros síntomas, en etapas tempranas para evitar el empeoramiento de la enfermedad”.

Aunque lo ideal sería contar con una vacuna que pudiera inducir la producción de anticuerpos que puedan combatir el virus (inmunización activa), lo cierto es que se desconoce cuando podría estar lista. La inmunización pasiva consiste en administrar anticuerpos a los pacientes contra el agente infeccioso, produciendo su bloqueo y evitando que se propague. Así actúa el suero y también los tratamientos con plasma de pacientes recuperados de Covid-19 que se están aplicando en muchos hospitales del país, como parte de un ensayo que lleva adelante el Ministerio de Salud de la Nación.

En este sentido, explican los investigadores, el suero anti Covid-19 puede ser una solución rápida que se ubica entre el plasma y la vacuna. “Lo que observamos in vitro es que la potencia neutralizante es mayor, esa es una ventaja de nuestra tecnología. La segunda es que es escalable, no dependemos de donantes de plasma -la respuesta inmune de los donantes en anticuerpos neutralizantes es muy despareja- nosotros podemos producir el mismo producto con el mismo título en cuestión de meses para todos los potenciales infectados”, indicó Goldbaum.

Tras los resultados positivos, se espera avanzar en la etapa de ensayos clínicos

“La tercera ventaja es que los anticuerpos equinos son tratados con una enzima que se llama pepsina que rompe y elimina el dominio constante de las inmunoglobulinas, y eso genera dos ventajas: que no produce una respuesta de hipersensibilidad en los pacientes, eso le da al producto mucha seguridad, y la otra ventaja es que -no está demostrado pero se sospecha- que los anticuerpos no solo pueden aparecer como anticuerpos neutralizantes sino que algunos podrían aparecer facilitando la infección o produciendo una tormenta de citoquinas por inflamación. Nuestro anticuerpos al no tener este dominio constante evitan eso”, detalló el Investigador del Conicet.

Tras los resultados positivos, ahora se espera avanzar en la etapa de ensayos clínicos en pacientes para evaluar la seguridad y efectividad del tratamiento. Para esto, ya trabajan en un protocolo que fue presentado ante la Anmat. El proyecto fue uno de los elegidos por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en respuesta a la convocatoria “Ideas Proyecto COVID-19” –de la Unidad Coronavirus, creada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación e integrada por el Conicet.

FB/MC