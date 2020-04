Suman 114 los trabajadores de la salud con coronavirus en todo el país

por Florencia Ballarino

“La escasez del equipo de protección más básico deja a los médicos, enfermeras y otros trabajadores de primera línea en peligro vulnerables a medida que atienden a pacientes con Covid-19 ". La advertencia de hace tan solo diez días de Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), hoy se torna una realidad.

En el país, según fuentes sanitarias, suman 114 los trabajadores de la salud con coronavirus: esto significa el 4% del total de los 2.571 casos confirmados. Los datos corresponden al último parte matutino. Sin embargo, hoy se conocieron nuevos casos en el Sanatorio de La Providencia, en la Ciudad de Buenos Aires, (sumados a los del Hospital Italiano de CABA) y en el Hospital Interzonal Belgrano de San Martín, provincia de Buenos Aires.

Hasta el momento, la provincia con más médicos, enfermeras y técnicos con diagnóstico positivo de Covid-19 es Chaco. En marzo comenzó un brote en el Hospital Julio C. Perrando, el principal de la provincia, con 60 casos. Hasta su propia directora, Nancy Trejo, resultó infectada. Otras dos provincias que registraron casos entre su personal sanitario son Córdoba y Santa Fe.

Nueva orden judicial para que se garanticen elementos de protección a médicos porteños

Reclamo. “El virus no entró en su máxima expresión, y con los pocos casos que hay, nos anula dotaciones enteras de personal para la atención”, le dijo a PERFIL Javier Pokoik, Secretario Gremial y de Organización de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA). “Hay muchos casos asintomáticos. La mayoría de nuestros compañeros contagiados no son en la atención de pacientes sospechosos o pacientes con Covid-19, sino pacientes que fueron al hospital o sanatorio por otras patologías”, sostuvo.

“Las medidas de seguridad con las que atendemos a los pacientes son escasas para prevenir el Covid-19. Estamos pidiendo que toda persona que entra a un sanatorio u hospital sea atendida como si tuviera coronavirus. Eso implica que nos den los barbijos de alta seguridad, el camisolín, los guantes y la cobertura facial correspondiente”, reclamo Pokoik.

Desde la Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP), también llamaron a garantizar todas las medidas de protección necesarias. “El personal de salud corre una ventaja frente al resto de la población porque estamos habituados (cuando los tenemos) a usar elementos de protección personal, nos hemos formado para evitar contagiarnos, sabemos manipular insumos y estamos formados para asistir siempre a pacientes infectocontagiosos”, explicó Héctor Garín, medico emergentologo y secretario General de la AMAP.

“Pero si no contamos con estos elementos, si se nos obliga a trabajar sin respetar protocolos, si no escuchan nuestros reclamos, nos volvemos absolutamente vulnerables. Los empleadores y el Estado no están cumpliendo con su obligación de proteger a sus trabajadores de salud y en el interior del país el problema se eleva a la enésima potencia, por eso nos enfrentamos a casos tan dramáticos en varias provincias”.

“A los que nos aplauden, les pedimos que no nos aplaudan más en agradecimiento por lo que hacemos, es nuestro riesgoso trabajo. Les sugerimos que aplaudan/reclamen para que los responsables de darnos a los integrantes de los equipos de salud los elementos de protección personal, lo hagan y eviten muertes innecesarias por falta de prevención, por ignorancia, por ahorro económico o por desidia”, concluyó el comunicado de AMAP.

MC