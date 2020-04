Preocupación por contagios en centros de salud: hay 34 casos en el Sanatorio de la Providencia

Esta mañana, el Ministerio de Salud de la Ciudad confirmó de la presencia de 34 personas infectadas con coronavirus entre el personal de salud en el Sanatorio de la Providencia, ubicado en el barrio porteño de Balvanera. Debido a este pico de contagios, el hospital podría ser cerrar mientras lo inspeccionan funcionarios de Salud de Nación y Ciudad.

Además, un delegado del Hospital Italiano aseguró que hay 19 casos más del mismo tipo y otro dirigente gremial del Hospital Manuel Belgrano en la localidad bonaerense de San Martín dijo que registran entre 20 y 30 contagiados. En todos los casos, el patrón común del reclamo desde los sindicatos que representan a los médicos tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires es la falta de insumos para proteger la salud del personal.

Según las fuentes oficiales, en el caso de los 34 casos del Sanatorio de la Providencia no se reportaron casos graves, y el 70% permanece asintomático. No obstante, aún se esperan los resultados de más test del personal del establecimiento. El sanatorio podría cerrar, mientras es inspeccionado por funcionarios de Salud tanto de la Nación como de la Ciudad.

"Fue un mal manejo de la parte empresarial. Se les notificó desde el día uno", tanto a ellos como a los referentes gremiales de ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina), señaló Adela Ampuero, enfermera y delegada gremial de La Providencia, en diálogo con el canal de noticias C5N. Según contó la mujer, a muchos del personal que tenían síntomas y esperaban resultados los hicieron ir igual a trabajar.

"Todo el personal contagiado ha sido debidamente licenciado y se encuentra desde el primer momento bajo monitoreo por parte del equipo de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Ciudad", informaron en el comunicado de la Ciudad respecto de los casos en La Providencia. Por este motivo, la atención de dicho centro de salud se vio fuertemente deteriorada.

A su vez, un delegado del Hospital Italiano contó a la señal TN que en la sede central de ese sanatorio se habían registrado 19 casos de coronavirus entre el personal. Entre ellos, habría cuatro médicos (dos de guardia), un trabajador del área de farmacia, siete enfermeras de terapia intensiva y cinco empleados administrativos del laboratorio. Hasta el momento no hubo comunicado oficial con respecto al Hospital Italiano

Por otro lado, el doctor Orlando Restivo, de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (CICOP) y delegado del Hospital Belgrano de San Martín, confirmó hoy que en ese establecimiento podrían ser entre 20 y 30 los contagiados por el coronavirus Covid-19, lugar donde estuvo el gobernador Axel Kicillof.

"Estamos tremendamente preocupados. Nosotros tenemos al día de hoy 13 casos confirmados de personal del Hospital Belgrano con coronavirus y otros diez sospechosos, que esperamos los resultados", afirmó el doctor Restivo.

"Pero el problema es que hay entre 20 y 30 médicos aislados preventivamente, por lo que el altamente probable que sean más los contagiados", agregó el delegado gremial en una entrevista con AM 550.

Restivo denunció que hace 20 días le reclamaron a la provincia de Buenos Aires testeos masivos para el personal de la salud pero les respondieron que "no correspondía" a ese momento.

"Esto era evitable, nosotros, los representantes gremiales, hace 20 días planteamos que era necesario el uso generalizado de barbijos y los testeos al personal de la salud y se nos contestó que no estábamos en la fase epidemiológica adecuada", sentenció Restivo. Y agregó: "Como dice el refrán: 'cocodrilo que se duerme es cartera', y acá se durmieron y por pedir y reclamar nos excluyeron de los encuentros sanitarios".

El médico contó que si bien no tuvo contacto estrecho con los contagiados con coronavirus, tuvo contacto con ellos pero no le hicieron el hisopado.

"Según los protocolos de la provincia de Buenos Aires yo no tendría que ser testeado. Yo tuve contacto con algunas de las personas que tienen coronavirus, contactos moderados pero no me siento inmune a ninguna cuestión", subrayó.

"Los testeos al personal médico se hacen cuando se empieza con la sintomalogía pero el día que yo empiezo con los síntomas ya contagié a diez personas", añadió Restivo.

Según le confirmaron a NA fuentes hospitalarias bonaerenses, al día de hoy no alcanzan los insumos para el personal de la salud y se cuentan por decenas la cantidad de médicos contagiados con coronavirus en la provincia de Buenos Aires.

Desde los gremios bonaersenses alertaron que en muchos hospitales de la provincia de Buenos Aires van a faltar médicos debido a los contagios y a los aislamientos obligados.

