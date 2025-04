Alerta amarilla por "tormentas fuertes" en varias provincias y la ciudad de Buenos Aires

El tiempo amenaza con comenzar el fin de semana con lluvias, ráfagas y ocasional caída de granizo en varios puntos del país. El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alerta amarilla por tormentas para este viernes en la provincia y ciudad de Buenos Aires, La Pampa y el sur de Córdoba. En tanto, en la provincia de Neuquén la alerta amarilla es por nevada.

Es importante recordar que de acuerdo a la nomenclatura del SMN un alerta amarillo representa “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el SMN estima entre un 40% y 70% de probabilidades de lluvias con descargas eléctricas para la noche del viernes y la madrugada del sábado. A pesar del mal clima nocturno, con el correr del día mejoraría con temperaturas máximas de 20º y mínimas de 15º.

Alerta Amarilla viernes 25 de abril de 2025. Fuente: SMN

La pampa húmeda bonaerense podría ser la principal afectada por la caída de piedra. El SMN señala que “las tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo” podrían darse en las localidades de Carlos Casares, Carlos Tejedor, Daireaux, Florentino Ameghino, Gral Villegas, Hipolito Yrigoyen, Lincoln, Pehuajo, Rivadavia, Trenque Lauquen, 25 de Mayo, 9 de Julio, Alberti, Bragado, Chivilcoy, Gral Alvear, Las Flores, Lobos, Navarro, Roque Pérez - S. M. del Monte, Saladillo.

En cambio, la alerta amarilla por viento afecta a la provincia de San Luis, La Pampa, Mendoza, San Juan y a las Islas Malvinas.

Para los alertas amarillos de lluvia el SMN recomienda:

1- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitar actividades al aire libre.

3- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer

en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estar atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Para los alertas amarillos de viento el SMN recomienda:

1- Evitar actividades al aire libre.

2- Asegurar los elementos que puedan volarse.

3- Mantenerese informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Para los alertas amarillos de nieve el SMN recomienda:

1- Evitar actividades al aire libre.

2- Retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos.

3- Circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

4- Ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

5- Informate por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Terremoto en Ecuador

Al menos 540 personas afectadas, 20 heridos, daños en 135 viviendas, así como afectaciones en vías de comunicación y en el servicio eléctrico dejó hoy el sismo de magnitud 6,1 en la escala de Richter registrado frente a las costas de la provincia de Esmeraldas, en el norte de Ecuador, informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

De acuerdo con el último reporte el cantón (municipio) más impactado es Esmeraldas, el más poblado de la provincia, donde se reportan afectaciones a infraestructuras. La dependencia indicó que la información es recopilada en el territorio y hasta el momento se contabilizan también 135 familias afectadas, así como daños en 40 metros lineales de vías y en un puente, además de afectaciones en el 80 por ciento de los servicios de energía y de telecomunicaciones en Esmeraldas.

Despidos por mail y WhatsApp, la cruel modalidad libertaria

Se registran también cuatro centros de salud afectados, 18 unidades educativas con daño estructural, 33 bienes públicos y uno privado con afectaciones, principalmente por caída de mampostería, fisuras y colapso. Entre los bienes públicos con daños se encuentra la Refinería de Esmeraldas que registra afectaciones en hornos y equipos.

El sismo ocurrió a las 06:44 hora local con epicentro a 8,4 kilómetros frente a las costas de Esmeraldas, a una profundidad de 28 kilómetros, según el reporte actualizado emitido por el Instituto Geofísico (IG) del país sudamericano. Los primeros reportes del IG de Ecuador daban cuenta de un sismo de magnitud 6,0 en la escala de Richter, un evento asociado con la zona de contacto de las placas Nazca y Sudamericana, según indicó.

La Secretaría de Gestión de Riesgos agregó que se activó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Esmeraldas, así como los COE de los cantones Esmeraldas, Atacames, Muisne y Río Verde para atender a la población.

El sismo llevó a la empresa estatal Petroecuador a suspender las operaciones de la Refinería Esmeraldas y el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), el mayor oleoducto estatal, como medida de prevención.

