La grieta atravesó la inauguración de la Feria del Libro

Por más que Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación, junto con el presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, habían trabajado para que la inauguración de la 49.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires fuese un punto de encuentro y de convivencia entre posturas antagónicas que atraviesan la sociedad argentina, la grieta se abrió paso una vez más.

Mientras Cifelli brindaba su discurso de apertura, decenas de asistentes y escritores levantaron siluetas de Osvaldo Bayer en rechazo al discurso del secretario de Cultura y a la destrucción de un monumento en su honor por parte de Vialidad Nacional en Santa Cruz a fines de marzo.

Las periodistas de la mesa de "Soy casta" analizaron lo sucedido junto con el escritor Guillermo Martinez. “Si queremos una democracia plena que exista mucho más allá del voto, si queremos que realmente sea participativa, no podemos estigmatizar a escritores por una determinada posición política”, expresó en referencia a la cancelación que distintos colegas vivieron en el pasado y sufren en el presente. Luego caracterizó de “provocador” al discurso de Cifelli. Entre los dichos del secretario de Cultura, el intelectual cuestionó la idea de que "la política partidaria no debe intervenir en la cultura".

“Desde mi literatura no hago intervenciones políticas, pero creo que es una obligación ciudadana. Desprecio a los que no hablan de política y valoro a los que defienden sus ideas con la cantidad de injusticias que hay”, determinó Martinez. Para el escritor, la política se entremezcla de forma indisociada con la cultura. Por este motivo no dejó de resaltar su malestar con el gobierno de Javier Milei: “Toda mi educación fue pública, y ahora asisto a su destrucción. Estamos en un momento crítico respecto del rumbo de la democracia. Eso implica la destrucción del CONICET, de la política del libro, de las universidades y de la educación pública”, enumeró.

“En el caso de los libros, anteriormente existía un programa argentino de apoyo a la traducción denominado Programa SUR. Había logrado sobrevivir al período macrista, pero ahora llegaron ellos (los libertarios del gobierno) a destruirlo”, explicó el escritor. “Pulsión fascista” fue el concepto elegido por Martínez para hacer referencia al primer mandatario argentino. Lo vinculó con “la alegría del maltrato al prójimo, al goce en el dolor del otro". "Se ensañaron con los jubilados y se divierten pegandoles”, dijo.

BR / FPT