El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este miércoles 26 de agosto una jornada con temperaturas en paulatino ascenso en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Tras las mañanas frías registradas recientemente, los valores térmicos darán un respiro moderado en todo el AMBA.

Durante el inicio de la jornada se espera un ambiente fresco pero agradable, mientras que hacia la segunda mitad del día las condiciones meteorológicas comenzarán a sufrir modificaciones graduales debido al incremento de la nubosidad y el avance de la humedad.

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Aunque no se prevén precipitaciones significativas durante las horas de luz en la Capital Federal, la inestabilidad irá ganando terreno con el correr de la noche, anticipando el cambio de tiempo previsto para las jornadas posteriores. Los vientos predominantes soplarán desde el sector noreste y este, favoreciendo el paulatino ingreso de aire más templado sobre el estuario del Río de la Plata.

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En el área metropolitana, la temperatura mínima se posicionará cerca de los 10°C durante las primeras horas de la mañana, consolidando un ambiente fresco. Sin embargo, la marca máxima alcanzará los 19°C por la tarde, ofreciendo una jornada mucho más templada respecto a los días previos.

El cielo permanecerá entre mayormente y parcialmente nublado a lo largo de todo el día. Las coberturas nubosas irán aumentando desde las primeras horas, ganando densidad hacia el atardecer sobre todo el AMBA.

Clima miércoles 27 de agosto

El viento mantendrá una intensidad leve a moderada, oscilando entre los 7 y 12 km/h, proveniente principalmente del sector noreste durante la mañana y rotando al este hacia el cierre del día.

Para la noche se prevé una temperatura que rondará los 16°C, en un marco de humedad en aumento y con una probabilidad baja de precipitaciones aisladas hacia el final del período.

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Las diferencias entre CABA y la zona del del Gran Buenos Aires se centrarán en las áreas más alejadas del cordón urbano, donde las mínimas matutinas resultarán levemente más bajas, rozando los 8°C.

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A nivel nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) monitorea el avance de un frente de inestabilidad sobre el centro del país que afectará progresivamente a las provincias de Buenos Aires y La Pampa, donde se esperan tormentas puntuales con abundantes precipitaciones en sectores del interior pampeano y bonaerense.

Se esperan tormentas puntuales con abundantes precipitaciones en sectores del interior pampeano y bonaerense

El cambio más relevante en las condiciones del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires llegará a partir del jueves 27 de agosto. Durante esa jornada se anticipa el desarrollo de lluvias y tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación que alcanzarán el 70% y registros térmicos entre los 14°C y 18°C.

Hacia el viernes 28 de agosto, la inestabilidad comenzará a retirarse gradualmente. El cielo se presentará parcialmente nublado, con menor probabilidad de lluvias y una máxima prevista en los 17°C.

De cara al fin de semana, los datos del SMN muestran un escenario de marcada estabilidad. Tanto el sábado 29 como el domingo 30 contarán con tiempo firme, cielo parcialmente nublado y temperaturas bastante parejas, con mínimas de 9°C a 11°C y máximas de 17°C, ideales para realizar actividades al aire libre sin previsión de lluvias.