El mediodía en la Ciudad de Buenos Aires registró una temperatura de 21°C, con una sensación térmica que trepó a los 24°C debido a la humedad del 60%. La mañana presentó condiciones estables y el sol dominó la escena porteña. Para las próximas horas, la tendencia indica un leve ascenso térmico, consolidando un clima ideal para actividades al aire libre antes del anochecer.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: domingo con sol, ascenso térmico y condiciones ideales al aire libre

Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 12 de abril

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque aparecerán algunas nubes de forma aislada hacia el final de la jornada. La temperatura máxima alcanzará los 23°C, impulsada por vientos leves del sector sur que rotarán suavemente. No se esperan precipitaciones para lo que resta del día, lo que facilitará el movimiento en los accesos a la Capital Federal.

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Al llegar la noche, la nubosidad aumentará paulatinamente hasta quedar mayormente cubierto, pero sin riesgo de chaparrones inmediatos. El termómetro descenderá hasta ubicarse cerca de los 17°C al cierre del domingo. Será un ambiente fresco pero agradable, ideal para quienes tengan que retomar sus actividades temprano mañana, con vientos que seguirán soplando de forma muy leve desde el cuadrante sur.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas fuertes para el noreste argentino, afectando principalmente a Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco. En estas zonas, se registraron lluvias intensas durante la mañana y continuarán los fenómenos de actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 70 km/h en los sectores más complicados por el temporal.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: viernes de sol y condiciones agradables antes de un cambio en el tiempo

Por otro lado, rige una alerta amarilla por vientos intensos en el sur de la Patagonia, específicamente en Santa Cruz y Tierra del Fuego. Allí, las ráfagas del sector norte superaron los 90 km/h en las primeras horas de hoy. El SMN recomendó a los pobladores de dichas regiones evitar la circulación al aire libre y asegurar elementos que puedan ser desplazados por el fuerte viento.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

La nueva semana comenzará con un aumento marcado de la nubosidad y una mayor inestabilidad. Si bien el lunes arrancará con temperaturas similares a las de hoy, la probabilidad de lluvias aisladas crecerá a partir del martes. Se recomienda aprovechar el tiempo seco de este domingo, ya que el reporte oficial anticipa un desmejoramiento paulatino de las condiciones meteorológicas hacia mediados de la semana entrante.