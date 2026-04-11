El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para esta jornada un cielo parcialmente nublado con un paulatino ascenso de las marcas térmicas, que alcanzarán una máxima de 25°C. No rigen alertas por tormentas en el área metropolitana, lo que garantiza un domingo estable. La visibilidad será buena y los vientos soplarán leves desde el sector noreste, aportando aire más cálido.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 12 de abril

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día iniciará con una mínima de 17°C y una humedad cercana al 55%, lo que generará una mañana fresca pero agradable. Hacia la tarde, el sol ganará protagonismo entre nubes dispersas y la sensación térmica se mantendrá en sintonía con la temperatura real, sin ráfagas de viento que compliquen las actividades recreativas en los parques porteños.

Clima domingo 12 de abril

Por su parte, en el Conurbano bonaerense, las temperaturas serán levemente más bajas en las zonas rurales durante la madrugada, aunque rápidamente se acoplarán al promedio regional. La nubosidad será variable y la rotación del viento hacia el este/sureste sobre el final del día aportará una brisa suave. No habrá probabilidades de precipitaciones, asegurando un cierre de fin de semana con condiciones óptimas en todo el Gran Buenos Aires.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El panorama nacional presenta mayores complicaciones en el norte y el oeste del país. El Sistema de Alerta Temprana (SAT) mantiene vigentes alertas amarillas por tormentas para las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco, donde se esperan precipitaciones localmente fuertes y actividad eléctrica. Los pobladores de estas zonas deberán extremar precauciones ante la posible caída de granizo y ráfagas intensas.

La oscuridad le ganó una carrera a la luz

Asimismo, rigen advertencias por fenómenos de viento y nieve en la región cordillerana. La provincia de Neuquén enfrentará nevadas en zona de montaña, mientras que en San Luis y Córdoba el viento del sector norte se intensificará durante la tarde. El SMN recomienda seguir las actualizaciones ante el desarrollo de este sistema de baja presión que afectará principalmente al centro y litoral argentino.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos días muestra un incremento notable de la inestabilidad. El lunes comenzará con nubosidad en aumento y vientos del noreste que elevarán la temperatura máxima hasta los 28°C, configurando una jornada calurosa para la época. Sin embargo, hacia la noche de mañana, la aproximación de un frente frío generará las primeras chances de lluvias débiles en el AMBA.

Para el martes, se producirá una rotación definitiva del viento hacia el sector este y sudeste, lo que provocará un marcado descenso de la temperatura máxima, que difícilmente superará los 24°C. La masa de aire se volverá más húmeda y las condiciones de inestabilidad persistirán con probabilidad de chaparrones aislados durante gran parte del miércoles, dando inicio a un periodo de clima típicamente otoñal.