El Servicio Meteorológico Nacional informa que este viernes 10 de abril la Ciudad de Buenos Aires presentará una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 22°C. El cielo permanecerá mayormente soleado con vientos leves del sector norte. Si bien no rigen alertas para el área metropolitana, la humedad promediará el 63%, manteniendo condiciones de confort térmico óptimas para toda la jornada laboral.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 10 de abril

En la Ciudad de Buenos Aires, el sol será el gran protagonista del día. La sensación térmica se mantendrá muy cerca de los valores reales debido a la escasa intensidad del viento, que soplará a unos 8 kilómetros por hora. Hacia la tarde, el ambiente estará templado y muy agradable para el esparcimiento, con un índice UV moderado que tocará el nivel 5 en horas del mediodía.

Clima viernes 10 de abril

Por su parte, en el Gran Buenos Aires, especialmente en las zonas rurales y suburbanas, la mañana comenzará con temperaturas levemente inferiores y posibles bancos de niebla que reducirán la visibilidad. La nubosidad será escasa durante gran parte del día, pero hacia la noche entrarán nubes desde el noreste. La humedad irá en ascenso, preparando el terreno para un sábado con mayor cobertura nubosa.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana del SMN emite para hoy una alerta amarilla por vientos fuertes en la región patagónica. Las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego sufrirán ráfagas que podrán alcanzar los 100 kilómetros por hora, provenientes del sector oeste. Se recomienda a los habitantes de estas zonas asegurar objetos que puedan ser arrastrados y evitar actividades al aire libre por seguridad.

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En contraste, el centro del país, incluyendo las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, gozará de estabilidad atmosférica con cielos parcialmente nublados y temperaturas máximas que rondarán los 24°C. No se registrarán lluvias en la franja central, aunque en el extremo norte, provincias como Misiones y Formosa, experimentarán un aumento de la inestabilidad con probabilidad de chaparrones aislados hacia el final de la jornada.

Pronóstico extendido

El fin de semana presentará una rotación del viento hacia el sector este y noreste, lo que incrementará el ingreso de humedad. Para el sábado 11 de abril, la temperatura mínima subirá a 14°C y la máxima se mantendrá en 22°C, pero con un cielo mucho más cubierto y una baja probabilidad de lloviznas aisladas durante la tarde. El domingo se recuperarán las condiciones de sol parcial con una máxima de 23°C.

La tendencia para el inicio de la próxima semana marca un ascenso sostenido de las marcas térmicas, con máximas que llegarán a los 24°C el martes. Sin embargo, se prevé el avance de un sistema frontal que provocará lluvias de variada intensidad entre el martes a la noche y el miércoles, con un marcado aumento de la humedad que superará el 90% y ráfagas del sudeste.