El sol volverá a sentirse con fuerza este martes 24 de febrero en buena parte del país: el índice de radiación ultravioleta alcanzará valores altos y muy altos, en el centro y norte argentino, lo que obliga a extremar cuidados durante las horas centrales del día.

La Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se prevé un índice UV máximo de entre 7 (alto) y 9 (muy alto) alrededor del mediodía solar. Ese rango implica riesgo significativo de daño en la piel si la exposición es directa y prolongada. La franja más delicada se ubica entre las 10 y las 16.

Tormentas aisladas en Buenos Aires y alertas por vientos fuertes en el sur para este martes 24 de febrero

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A partir del Servicio Meteorológico Nacional, el norte y el centro del país presentarán los valores más intensos, incluso con registros extremos en algunas provincias. En la Patagonia, en cambio, se estiman niveles moderados, favorecidos por mayor nubosidad y menor ángulo de incidencia solar.

Qué es el índice UV y por qué importa

El índice UV es una escala internacional que mide la intensidad de la radiación ultravioleta que llega a la superficie terrestre. Parte de cero y no tiene un tope fijo: cuanto más alto el número, menor es el tiempo necesario para que la piel sufra daños.

Rayos UV

Así, la Organización Mundial de la Salud clasifica los niveles de la siguiente manera: bajo (1-2), moderado (3-5), alto (6-7), muy alto (8-10) y extremo (11 o más). A partir de 6 ya se recomienda protección estricta. Con valores de 8 o 9, una piel clara puede quemarse en menos de 20 minutos sin protección.

Aunque el cielo esté parcialmente nublado, hasta el 80% de la radiación UV puede atravesar las nubes. Además, superficies como el agua, la arena o el cemento reflejan los rayos y potencian su efecto.

Detectan y controlan a tiempo un incendio en la Selva Paranaense gracias a tecnología argentina

Los riesgos invisibles del sol

La radiación ultravioleta es el principal factor ambiental asociado al cáncer de piel. La Organización Panamericana de la Salud advierte que el daño es acumulativo y comienza en la infancia. El melanoma, la forma más agresiva, está directamente vinculado a exposiciones intensas y quemaduras repetidas.

El impacto no se limita a la piel. La exposición excesiva puede provocar cataratas, lesiones en la córnea y pterigión, además de acelerar el envejecimiento cutáneo. También puede afectar el sistema inmunológico.

La NASA reprogramó nuevamente la misión a la Luna con astronautas

Argentina registra cada año miles de nuevos casos de cáncer de piel. Especialistas insisten en que la prevención es la herramienta más eficaz y accesible.

Cuidados esenciales para protegerse del sol hoy

Con niveles altos o muy altos, la recomendación es clara:

Evitar la exposición directa entre las 10 y las 16.

Usar protector solar de amplio espectro con FPS 30 o superior, renovándolo cada dos horas. Aplicarlo incluso en días nublados.

Utilizar sombrero de ala ancha, anteojos con filtro UV certificado y ropa clara de trama cerrada.

Mantener una hidratación constante.

Niños y adolescentes requieren atención especial. Gran parte del daño solar que se manifiesta en la adultez se origina en los primeros años de vida.