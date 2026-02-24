Este martes 24 de febrero de 2026 presentará condiciones de inestabilidad climática en gran parte de Argentina. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense registrarán tormentas aisladas hacia la tarde y noche tras una mañana calurosa. En el resto del país, se destacan alertas por vientos fuertes en la región patagónica y temperaturas elevadas en el norte de Santiago del Estero.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 24 de febrero

Para la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires, se espera una jornada con nubosidad variable y ambiente húmedo. La temperatura mínima se ubicará en los 22°C, mientras que la máxima alcanzará los 31°C durante la tarde. Según el organismo oficial, existe una probabilidad de tormentas aisladas de entre el 40% y 70% para la segunda mitad del día en Capital Federal.

El índice de rayos UV en Argentina llegará a niveles muy altos: qué zonas estarán más expuestas y cómo cuidarse

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Clima martes 24 de febrero

En el interior de la Provincia de Buenos Aires, las condiciones serán similares con un marcado ascenso térmico. En ciudades como La Plata, la máxima llegará a los 30°C con lloviznas previstas para la noche y vientos moderados del sector sur. El SMN advierte que en el AMBA habrá una jornada con lluvias a partir del mediodía.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el norte argentino, las temperaturas continuarán siendo elevadas, especialmente en Santiago del Estero donde se prevén máximas de 35°C. En la región del NOA, provincias como Jujuy, Salta y Tucumán enfrentarán tormentas y chaparrones desde la mañana, con mayor intensidad hacia la noche. Por su parte, la región de Cuyo mantendrá condiciones de inestabilidad con mejoras parciales hacia el final del día y máximas de 27°C.

Adelantaron el inicio de la campaña de vacunación antigripal de este año

La Patagonia argentina se encuentra bajo alerta amarilla por vientos intensos provenientes del oeste. En el sur del territorio, las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, afectando principalmente a las zonas costeras y cordilleranas. Mientras tanto, en Posadas, Misiones, se pronostica un clima nublado y cálido con lluvias intermitentes, manteniendo un índice UV moderado durante las horas de mayor exposición solar según los registros oficiales.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el miércoles 25 de febrero, se espera un descenso de la temperatura en la región central del país debido al ingreso de un frente frío. En la Ciudad de Buenos Aires, la mínima descenderá a 19°C y la máxima se estabilizará en los 26°C con cielo parcialmente nublado. Las probabilidades de precipitación disminuirán significativamente en el Conurbano bonaerense, permitiendo una mejora progresiva de las condiciones meteorológicas generales.

Hacia el jueves 26 y viernes 27 de febrero, el clima en Argentina tenderá a la estabilidad en las provincias del centro. En Buenos Aires, las mañanas serán frescas con mínimas de 16°C, mientras que las tardes serán agradables con máximas cercanas a los 28°C. No se prevén alertas especiales por tormentas severas para el cierre de la semana, aunque persistirá la nubosidad parcial en el litoral y el norte.