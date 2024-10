Defender la sociedad

En estos días se cumplieron cuarenta años de la muerte de Michel Foucault.

Polera pensante. Foucault fue un filósofo y teórico social francés que renovó las ciencias sociales por sus desafiantes ideas sobre el poder, el saber y las discontinuidades de la historia. En varias de sus obras, como Vigilar y castigar y La historia de la sexualidad, exploró cómo las instituciones sociales moldean el comportamiento y el pensamiento individual. Foucault desafió la noción tradicional de la verdad enfatizando que se trata de una de las formas en que el poder en forma capital opera dentro de las estructuras sociales. Una de sus frases más recordadas es: “Donde hay poder, hay resistencia”.

Las palabras y las cosas, una de sus obras más famosas, surge del cuento de Jorge Luis Borges El idioma analítico de John Wilkins, texto donde, citando a cierta “enciclopedia china”, Borges desafía toda lógica para pensar una posible clasificación de animales. Foucault, en su última etapa de las clases del Collège de France, introduce los conceptos de biopoder, biopolítica y gubernamentalidad, adelantando el ascenso del discurso neoliberal. El proyecto neoliberal es mucho más que un programa económico, es una forma de pensar la vida a nivel individual e implica reconocerse un agente más del mercado e imaginarse en las misma condiciones que las grandes corporaciones transnacionales. Lejos de parecer una exageración, esta idea no está lejos del comentario de un joven que trabaja a través de una app diciendo “soy mi propio jefe”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Gobierno del mercado. Es en definitiva la discusión que traen Javier Milei y su minarquismo: el topo que se infiltró en el Estado para destruirlo. Lentamente va cumpliendo con su misión con una herramienta mucho más poderosa que tachar ravioles del organigrama: desfinanciar los organismos para desactivarlos desde el Incaa hasta el INTA, sin observar que, por ejemplo, el trabajo de investigación que realiza este último instituto tendrá un costo tremendo –que va más allá de lo económico– para los productores agropecuarios. En el medio de las tareas de demolición, el oficialismo se encontró con dos factores que resultaron mucho más complejos: los jubilados y la educación universitaria pública. En ambos casos, desde el Parlamento se hicieron y se sancionaron proyectos de ley para subsanar la situación, el Poder Ejecutivo los vetó, logrando sostener el veto con el voto de la tercera parte de los diputados. Para ambas alianzas proveto contó con el apoyo militante del PRO y una pequeña parte del radicalismo. El problema es que ambas causas eran socialmente legítimas y le generarán costos electorales a La Libertad Avanza.

La cuestión del financiamiento sobre la educación superior escaló a la discusión pública –a diferencia del problema jubilatorio– con la participación de los estudiantes en una nueva fase de movilización. Los argumentos del oficialismo fueron mutando, primero se dijo que el problema eran los extranjeros, después que se recibían pocos, luego que cursaban menos estudiantes de lo que correspondía, también que los padres de los estudiantes eran ricos –cosa que dijo el propio Milei– para finalmente anclarse en la cuestión de la presunta falta de auditorías sobre los fondos universitarios, explicación que medianamente les facilitó la tarea a los comunicadores oficialistas. Los argumentos para defender una posición tienen que ser al menos verosímiles.

Una cuestión que se comienza a apreciar en los conflictos sociales es la aparición de la violencia física. Después de mucho uso de la violencia simbólica y verbal, no parece extraño que se pase a la siguiente fase, ya sea provocada por gente interesada de que esto ocurra o simplemente espontánea. Es un signo preocupante y que parece estar lejos de detenerse.

Veranito verde. Mientras en la sociedad aumentan las tensiones producto de la extendida recesión, el Gobierno parece estar en una especie de limbo. Sin dudas, el blanqueo funciona como un anabólico para el sistema financiero con el suministro de dólares que estaban en la informalidad. La esperanza es que esos dólares vayan a la inversión, más allá de la compra de camionetas para el campo. La pregunta que se hacen los operadores es si no es el momento de abrir el cepo cuando la diferencia entre el dólar oficial y el MEP es solamente del 15%. Hay dos hipótesis que no son contradictorias, la primera es que la paz cambiaria es ficta, y lo que aseguraría que no haya una reacción del dólar –hoy dormido– es tener las reservas en el Banco Central. La segunda es que la apertura del cepo tendría un efecto de novedad política, comparable con la inauguración de una gran obra pública –hoy ausente– y se tendría que hacer más cerca de las elecciones, quizá mayo o junio sería más apropiado para el marketing electoral. Obviamente, habrá que ver si las condiciones se reiteran o si el dólar electoral vuelve a hacer de las suyas.

¡BUP! La boleta única de papel ya comienza a causar efectos. La política en general, y los armadores y consultores en particular, están cayendo en la cuenta de que en la tira de 80 o 90 centímetros donde se concentrará toda la oferta política habrá dos elementos para destacar: el color del espacio político y, el más importante, el primer nombre que encabece la lista de diputados y/o senadores que iría con destacado y con foto. En las provincias con mayor número de representantes increíblemente solo se verán los cinco primeros nombres. Así las cosas, los cantantes, periodistas o famosos en general tendrán su oportunidad. Si en provincia de Buenos Aires Cristina Kirchner llegara a encabezar la lista de diputados, La Libertad Avanza tendrá que jugar un nombre fuerte. Los fundamentalistas dicen que es la hora de Karina Milei, los pragmáticos creen que hay que convencer a Victoria Villarruel, que saludó en el Día de la Lealtad con sus fotos con Isabel Perón.

A pie de página. En medio de la inocente “ley hojarasca”, cuya finalidad es eliminar una serie de disposiciones que han quedado desactualizadas y de las que nos reímos todos –como el carnet de mochilero–, se coló la eliminación de la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales que limitaba al 30% la participación de empresas extranjeras en los medios de comunicación. Esto implicará en medio de la crisis de los medios la casi segura venta a multinacionales en canales de televisión y radio.

*Sociólogo.