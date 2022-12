Elogio de Messi: Lionel conquista al país desde Qatar, el mejor Mundial de su carrera

¿Se acuerdan cuando nos enojábamos con Messi y decíamos que no aparecía en las difíciles? ¿Se acuerdan exactamente de todo de lo que lo culpamos y todo lo que le exigimos en estos 17 años con la Selección? Cerremos los ojos y recordemos fragmentos de su vida, que ya es parte de una vida colectiva: nuestras vidas.

Por estas horas, cierto moralismo oral y escrito le endilga vulgaridad y malos modos, cuando todo un país festeja e infla el pecho por él y la Selección. Hay algunos análisis que pueden entenderse solo desde el fuerte sentimiento europeizante de un sector del periodismo, futbolero y no tanto.

Lo cierto es que Messi, con 35 años, en el final de su inigualable carrera, nos está demostrando que cada espacio y cada persona tienen su tiempo, y que no existe entre sus prioridades una más importante que la Selección. Lo demuestra en grandes jugadas, en algunas elecciones en estos años y también en movimientos minúsculos, para mucha gente imperceptibles, como el que ocurrió en medio del desasosiego y enojo tras el gol del neerlandés Weghorst. Tras esa jugada final y exquisita de Países Bajos, Messi pateó el pasto, el aire, casi como el Chavo del 8. No tenía consuelo. Había un regreso a las canchitas de la infancia en ese gesto inocente, en esa tristeza pasajera que luego –por suerte– sería solo un mal recuerdo.

¿Se acuerdan cuando se hacían editoriales y programas enteros porque no cantaba el himno, o cuando le reprochaban que casi no era argentino? Acaso la mayor muestra de argentinidad de su vida la dio a la salida del duelo contra la ex Holanda, cuando lanzó una frase que ya es bandera, remera y taza: “¿QuéMiráBobo? AndáPaAlláBobo”. Lo escribió alguien entre el fragor de los festejos: te podés ir de Rosario a tus 12 años, pero Rosario nunca se va de vos.

¿Se acuerdan cuando le reclamábamos a Messi que fuera el líder que alguna vez fue Maradona? ¿Cuando lo poníamos en esa injusta e incómoda analogía con el futbolista que más felices nos hizo, no solo por lo que hacía en el campo, sino por lo que hacía afuera? La muerte de Diego, su redención definitiva, el llanto de un pueblo, su ascenso a mito también liberaron a Lionel, el único capaz de seguir su camino de una manera distinta. Messi nunca será Diego, pero hace varios años que Messi es el líder y emblema de la Selección. La Copa América 2021 en Brasil solidificó ese liderazgo. A veces, los modos no importan: importan los fines. Y Qatar es eso. Un fin, el objetivo final de su carrera. Por más que todo termine en semis, el de Qatar ya es su mejor Mundial. El mejor de sus cinco mundiales. Por lo que hace en la cancha –sus cuatro goles, sus gritos en fases de eliminación directa (una novedad qatarí), sus asistencias milimétricas y su rol de guía espiritual y de combate.

Nadie sabe si podrá salir campeón del mundo, pero estamos seguros de que todos queremos que lo consiga más por él que por nosotros. Ahí está la magia: después de tantas críticas, de tantas frustraciones, “las finales que lloré”, su felicidad es la nuestra. Aprendimos a quererlo, a disfrutarlo y ya no le exigimos nada: solo que siga siendo él.

¿Se acuerdan cuando nos atrevíamos a cuestionar a Messi por su carisma? Porque era de pocas palabras, porque parecía que no se emocionaba. ¡Qué injustos y crueles fuimos, hermano! No hay en el mundo un ídolo tan terrenal para los niños y las niñas como él. Está ahí, se puede tocar, le pueden pedir una foto o un autógrafo, y él acepta, se ríe, lo agradece. Busquen en YouTube: Messi firma mientras les pide piedad a los patovicas que corren a taclear a los intrépidos que interrumpen partidos para pedirle un autógrafo. Messi frena su marcha entre la multitud para llamar al nene que quería una foto con él. Messi choca la mano y saluda a las niñas y los niños que la FIFA hace entrar con cada jugador en cada partido del Mundial. Muchas veces, los héroes no llevan capa. Messi es uno de esos héroes. Termine como termine Qatar, ya lo sabemos.