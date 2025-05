Embarazo adolescente: ¿un problema médico o económico?

El embarazo adolescente es un hecho muy frecuente en Argentina y en América Latina y el Caribe. ¿A qué nos referimos? El embarazo adolescente es el que ocurre en niñas menores de 19 años. Lo diferenciamos según la edad de la niña en las de 15 o más años y las de menos de 15, estos últimos los llamamos “precoces”, se consideran productos de abuso ya que a esa edad no pueden dar consentimiento. A medida que el embarazo ocurre a menor edad, los riesgos en la salud de la niña madre y su hijo son mayores. A nivel individual, las niñas de menos de 15 años tienen mayores riesgos para su salud y la de sus hijos. Abandonan la escuela, lo que en general es irreversible o cuesta mucho y demora su recuperación. En su mayoría solo alcanzan el primario o secundario incompleto, esto afecta su inserción en el campo laboral, solo logran entrar en el trabajo informal, y si es en el formal es en sectores de muy baja productividad, siempre con salarios muy bajos. Estas niñas frecuentemente superan la pobreza de sus familias. Tienen mayor número de hijos, muchas a los 17 años ya tienen dos o tres hijos.

Los impactos negativos sociales se deben a que en general dejan de desarrollar actividades habituales de las niñas, como practicar deporte, salir a bailar, compartir momentos con sus amigas, entre otros. Frecuentemente conviven con varones mayores y el embarazo es producto de esa convivencia, que las lleva a reiterar embarazos, además de experimentar mayor riesgo de violencia por parte de sus compañeros. Asumen tareas de cuidado no remuneradas, como el cuidado de sus hijos, tareas domésticas muchas veces de toda la familia de su compañero, el cuidado de los discapacitados, enfermos y ancianos. La convivencia infantil de niñas con varones mayores es frecuente en nuestro país y en las menores de 15 años se consideran forzadas por la incapacidad de las niñas a esas edades de consentir una unión. Por eso, para contribuir a la disminución del embarazo adolescente, la prevención del matrimonio o uniones convivenciales es un factor muy importante.

Los impactos económicos son muy importantes porque superan ampliamente a los individuales y sociales y afectan a toda la sociedad. Uno es la pérdida de la productividad de las niñas madres por su escasa escolaridad. Otro es la pérdida de años de vida productiva por las muertes y pérdidas por la atención de mayor costo de la maternidad precoz. Otro es la pérdida fiscal por el nivel de pobreza de estas niñas y sus grupos familiares, que disminuye el nivel de gasto y por tanto de los ingresos como el IVA y otros. El Fondo de Naciones Unidas de Población y Desarrollo –Unfpa– regional desarrolló una técnica de evaluación del costo socioeconómico del embarazo en la adolescencia llamado Milena. Este fue aplicado por Unfpa Argentina en 2020 y estimó que al año el país perdía US$ 568 millones, mientras que el costo de prevenirlo con la aplicación del Plan ENIA costaba US$ 17,5 millones, un alto costo-beneficio. El Gobierno desmanteló este programa, iniciado por Macri en 2018 y continuado por Fernández. Programa que articuló educación con salud, que proveía los insumos y algunos contratos de personal de salud para vincular a las escuelas con el centro de salud. Al despedir a 619 agentes, el programa se desploma, porque aseguraban el apoyo a chicas y chicos en las provincias pobres que no pueden absorber ese gasto. Dice continuar la provisión de insumos pero estos solos no alcanzan, se necesita el apoyo de estos agentes. El Plan ENIA fue muy efectivo: logró disminuir el embarazo adolescente en un 50% constituyendo un modelo en América Latina y el Caribe. Este gobierno interesado en el progreso económico hipoteca el futuro del país por la importante pérdida económica que genera por décadas al no invertir en prevención, sin contar el daño a las niñas madres y a la sociedad. ¡Otra oportunidad perdida!