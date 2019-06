Embriones donados

Fabiana Quaini* y Sergio Pasqualini**

Hace años que los embriones congelados son un tema de debate, ¿qué hacer con aquellos que no se usan? ¿Cómo puede proceder cada instituto? ¿Por qué las parejas no los donan? ¿Por qué las parejas no los piden? ¿Qué ley los ampara?

La donación de óvulos o espermatozoides es algo tan común que nadie lo cuestiona. Inclusive formar un embrión con espermatozoides y óvulos donados, es también usual. Sin embargo, ser padres gracias a otras personas que decidieron donar anónimamente su embrión, no está aún tan instalado en nuestra sociedad.

No existe aún una ley específica sobre la donación de embriones, ni ninguna que lo prohíba. Sí existe un proyecto que se encuentra en el Congreso de la Nación, para regularizar el tratamiento de los embriones, cuyo objeto es el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico, el principio de autonomía, el derecho a la privacidad y a formar una familia.

Los centros de reproducción asistida tienen miles de embriones dejados por quienes en su momento decidieran conservarlos y no los utilizaron. El proyecto de ley determina que los embriones pueden ser utilizados por sus titulares para posteriores tratamientos; ser donados con fines reproductivos; ser donados con fines de investigación; cesar su criopreservación. Por sobre todas las cosas, los embriones no se venden.

Por ejemplo, en Estados Unidos el National Embryo Donation es una organización sin fines de lucro que ayuda tanto a familias que quieren recibir un embrión como a las que lo quieren donar. Educan desde lo médico, legal, psicológico y bioético. Embryos Alive es la segunda agencia más antigua en donación o adopciones de embriones. Incluso hay sitios web como la NRFA y foros, para quienes donan sus embriones y quienes los quieren recibir se encuentren en línea sin barreras de países.

En Argentina la familia que ha optado por recibir embriones, se pregunta: ¿puedo acceder a una donación de embrión en Argentina?, sí claro puede hacerlo en tanto haya embriones disponibles. ¿Si no hay, puedo traer un embrión de otro país? Puede hacerlo, pero es importante que se contacte previamente con el centro que va a recibirlo para coordinar y que todo esté bien ¿Hay riesgos de que el ex titular donante del embrión, pretenda derechos sobre mi hijo cuando nazca, ya sea porque se arrepintió o por cualquier otro motivo? La respuesta es no, no puede hacerlo. Es su hijo, no del ex titular del embrión. ¿Puede mi hijo saber quién fue su donante de embrión? Esto es similar a los donantes de gametos. Si bien hay una tendencia a que los donantes quieran aceptar que se dé información, la mayoría va por el anonimato. Por hoy, no es posible saberlo.

No ha habido a la fecha casos que vayan en esta dirección, ni en Argentina ni en Estados Unidos ni Canadá. Sí hay una tendencia en Europa a que el joven al llegar a la mayoría de edad tenga acceso a la información de sus donantes. Pero reiteramos no es el caso en nuestro país. La privacidad y confidencialidad con la que se donó el embrión, no puede ni debe ser socavada por ninguna decisión judicial. Si en algún momento una ley impone el cese del anonimato, debiera regir para casos posteriores a la ley, pero no anteriores.

Los centros de reproducción asistida, hoy por hoy los guardianes de miles de embriones (en EE.UU. se estima que hay un millón), debieran contactar e informar a sus pacientes sobre la posibilidad de donar sus embriones, ya que es dar vida y hacer que muchas familias puedan ser padres. Esperemos que esta nota sea un comienzo para que las familias que tienen embriones y quienes los requieran sepan que esta posibilidad existe y está disponible.

*Abogada especialista en derecho internacional de familia.

**Director de Halitus Instituto Médico.