por Artemio López

Que el tramo de deuda bonaerense de vencimiento próximo sea la contraída por Daniel Scioli, no mejora el desastre provocado por Vidal que, respecto a 2015, deja mucha más deuda, deuda mucho más cara, básicamente en dólares y vencimientos más cortos para afrontar por la gestión actual. Los macristas están sin argumentos y no es para menos.

La ruinosa administración del endeudamiento provincial ejecutada durante el vidalato no admite ninguna defensa razonable y el hallazgo central del gobernador Kicillof fue comunicar que tal como está estructurada, la deuda es impagable, tanto por su magnitud, cuanto por su acortamiento de plazos de pagos.

Dos datos bastan para observar el mega- endeudamiento heidiano. Según la Cepal como se ve en el gráfico en el año 2018 la Provincia fue el 2° mayor emisor de deuda en moneda local en América Latina (por un valor de US$ 1,487 millones) superando a Chile y a República Dominicana. Nada de este endeudamiento muestra trazabilidad con la obra pública y sí con la timba financiera al punto que los vidalitos transformaron el Banco Provincia en uno de los principales tenedores de Leliq.

Contrario sensu ya la administración Kicillof contempla un cambio en la lógica del Banco Provincia, que se retirará del negocio financiero.

Respecto a la problemática del endeudamiento señaló Kicillof en un texto muy contundente que sin embargo, tuvo poca visibilidad y por eso lo transcribimos aprovechando la amplitud de criterio que caracteriza a PERFIL.

Dijo el gobernador electo por el 52% de los votos hace un mes (¡un mes!):

La deuda se multiplicó en su magnitud cuando se la mide en dólares. Según las estadísticas de la Provincia pasó de US$ 9.362 millones en diciembre de 2015, a US$ 11.263 millones en 2019.

Además, la Provincia produce y recauda en pesos, no en US$. La parte de la deuda en moneda extranjera creció del 57% al 82%. Así, medida en su totalidad en pesos, se multiplicó por cinco. Por eso decimos que la ex gobernadora fue la mejor alumna de Macri. De esta manera, el peso de la deuda en el PBI creció del 6% a casi el 10%. Creció también la relación entre deuda y recursos totales, del 44% al 80%; y creció la parte del presupuesto para cubrir los intereses, del 8% a más del 15%. Un desastre.

Además, los vencimientos se concentran en los cuatro años de este mandato. Cuando asumió Vidal tuvo que afrontar durante su mandato vencimientos por 5.400 M, mientras que en el período 2019 a 2023 vencen 8.800 M.

Asimismo, los plazos de vencimiento de los instrumentos de deuda se acortaron: en 2015 el plazo promedio era de cinco años y cinco meses, mientras que ahora su vida promedio bajó a solo tres años y medio.

La deuda de la Provincia, como la dejaron, es insostenible. La política de endeudamiento de la gestión anterior se resume así: mucha más deuda, deuda más cara, deuda en dólares y vencimientos más cortos que recaen en la gestión actual.

Esto es, precisamente, lo que se le explicó al macrismo en la Legislatura: el año pasado los vencimientos fueron de 66 mil millones de pesos, durante este año vencen 84 mil millones de intereses y más de 140 mil millones de capital. Impagable.

En cuanto a los recursos, la ex gobernadora afirmó que dejaba en la caja $ 25 mil millones. El problema no es la cantidad que dejaron, sino la inmensidad de lo que hay que pagar. Por eso, siempre dijimos que no alcanzaba para afrontar ni siquiera las obligaciones de los primeros días de gobierno: los vencimientos hasta el próximo 26 de enero, entre capital e intereses, totalizan US$ 570 millones, es decir, $ 36 mil millones. No dejaron ni para eso.

Deuda elevadísima y caja insuficiente son los factores que hacen que hayamos pedido a los tenedores de deuda que pospongan el pago de capital, no de intereses, hasta el 1º de mayo...

Como se observa por el megaendeudamiento irresponsable, intentar escindir la gestión de Macri respecto a la de Vidal fue una ilusión solo posible en las cabezas de gurúes tropicales.

El pasado 10 de diciembre, la ciudadanía puso fin a esa ridícula fantasía. Vidal fue, es y será Macri, estimados lectores de PERFIL.

*Director de Consultora Equis.